Pescatore sportivo milazzese salvato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo. L’uomo in procinto di affondare a circa 3,5 miglia a nord-est di Capo Milazzo ha chiamato la Sala Operativa tramite il numero d’emergenza 1530 chiedendo aiuto.

L’uomo, resosi conto che l’imbarcazione stava rapidamente imbarcando acqua, ha richiesto soccorso. Immediatamente, la Sala Operativa ha attivato le procedure di emergenza, mantenendo un costante contatto radio e telefonico con il pescatore e accertandosi che indossasse il giubbotto di salvataggio.

È stata quindi disposta l’uscita della motovedetta CP875, che ha raggiunto in breve tempo il punto segnalato. Una volta giunta sul posto, l’equipaggio ha provveduto portare in salvo il pescatore, trovato in buone condizioni di salute.

Successivamente, i militari hanno impiegato la pompa di esaurimento portatile di bordo per evitare l’affondamento dell’unità proprio nelle vicinanze dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, riuscendo a stabilizzare la situazione e a scortare la barca fino all’area portuale, dove è stata messa in sicurezza per i successivi controlli tecnici.

Grazie alla tempestività della segnalazione e alla rapidità dell’intervento del personale della Guardia Costiera di Milazzo, l’evento si è concluso positivamente, senza conseguenze per l’uomo né per l’ambiente marino.

