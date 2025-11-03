Prestazione di altissimo livello per il giovane ginnasta milazzese Achille Dragà, che grazie ai risultati ottenuti nella gara interregionale di Civitavecchia, svoltasi il 26 ottobre, conquista l’accesso alle Finali Nazionali di ginnastica artistica nelle specialità cavallo con maniglie e volteggio, in programma a Fermo dal 14 al 16 novembre.

Dragà, appartenente alla categoria Junior 2 (J2), ha brillato in particolare al cavallo con maniglie,

dove ha centrato un prestigioso terzo postc guadagnandosi il podio e la qualificazione. L’atleta è

tesserato con la Polisportiva Bonagia di Palermo, e si allena presso la Born to Fly di Sant Agata di

Militello.

A condividere il traguardo con Dragà saranno anche i ginnasti Samuele Castelli e Gabriele Foderà,

anch’essi tesserati per la Polisportiva Bonagia. Entrambi, grazie ai podii ottenuti a Civitavecchia

staccano il pass per le Finali Nazionali nella categoria Senior. Castelli si qualifica nelle specialità anelli e parallele pari. Foderà accede invece a cavallo con maniglie, parallele pari e sbarra.

Si tratta di un risultato complessivo che conferma la qualità del percorso proposto dalla società

palermitana anche nel campionato a squadre di Serie C, nel quale Dragà, Castelli e Foderà,

insieme ad Andrea Natoli della Born to Fly di Sant’Agata, puntano al passaggio in Serie B,

traguardo solo sfiorato nella passata stagione.

«La crescita di questi atleti è frutto di sacrifici importanti – sottolinea Giuseppe Natoli della Born to

Fly – Le difficoltà logistiche del Sud si fanno sentire quotidianamente: spostamenti costanti per

allenarsi richiedono grande impegno anche alle famiglie. Il loro risultato vale doppio».

Soddisfatto anche il tecnico Aldo Cataldo Ferraro: «Sono orgoglioso di questi ragazzi. Nonostante

gli infortuni che li hanno colpiti in Serie C — Castelli è stato costretto a subire un intervento — sono

riusciti a ritrovare competitività e a conquistare podii, puntando persino al podio nazionale di

specialità. È un segnale di maturità e determinazione».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin