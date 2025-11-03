Svincolati Milazzo – Valentino Basket Castellaneta 98-78 Parziali 29-24 60-39 82-57. Terzo successo consecutivo per la Svincolati Milazzo che supera nettamente al Pala Milone i pugliesi della Valentino Basket Castellaneta con un +20 finale. I ragazzi di coach Priulla sempre privi di Giambò partono forte, Lalic e Maiorana vanno a segno per il +4 dopo i primi due minuti di gioco. D’Apice e Contini riportano sotto il Castellaneta ma Rimsa in evidenza per i mamertini porta i suoi sul +3. La formazione pugliese rimane attaccata ai locali ma le bombe di Lalic e Costa tengono Milazzo avanti. A 4’29 dalla prima sirena il punteggio è 17-13.

Nei minuti finali della frazione gli ospiti provano a ridurre il gap, ma i canestri di Malual e Marangon permettono ai biancoblù di chiudere il quarto sul +5, 29-24.Spina e Contini colpiscono in avvio del secondo periodo per il – 1 Castellaneta. Rimsa dal pitturato risponde realizzando il canestro del +3. Si accende Spada, sei i punti consecutivi per lui, che lancia la Svincolati sul +9. I pugliesi sembrano accusare il colpo ed i locali ne approfittano, Lalic e Maiorana piazzano due triple che valgono il +15 a 3’40 dal riposo lungo.

Gli ospiti provano a scuotersi ma una nuova realizzazione da oltre l’arco di Lalic rilancia Milazzo. La compagine di Coach Luisi non demorde, prova ad accrociare, ma due bombe consecutive di Rimsa ed un canestro di Lalic valgono il +21 sulla seconda sirena, 60-39. Al rientro i biancorossi ospiti tentano di rientrare in partita ma il trio Costa-Lalic – Bolletta li tiene lontani,+25 a 7:19 dalla terza sirena. Marangon si fa valere in fase realizzativa ed un canestro di Maiorana a 3’44 dal termine del periodo vale il +30, massimo vantaggio della gara.

Nel finale del quarto i pugliesi con Ojo e Buo ci provano, La Bua piazza una nuova tripla ed al giungere della terza sirena il tabellone segna il punteggio di 82-57 per i milazzesi. Ultimi dieci minuti con Milazzo in totale controllo della gara. Coach Priulla ruota l’intero roster a disposizione e centra il nuovo successo. Giunge così la Avere finale che premia la Svincolati, punteggio 98-78, per la gioia dei tifosi presenti al Pala Milone.

Svincolati Milazzo Maiorana 7 Malual 7 Costa 12 Spada 7 Aiello, Lalic 22 Bolletta 3 Rimsa 18 Alioto, Marangon 19 La Bua 3 All. Priulla /Vice All.Costantino /2^Ass.Mammina

Valentino Basket Castellaneta Diaz ne Ojo 12 Basile, Postigo 4 Shannon 11 Diana 4 Spina 4 Buo 15 D’Apice 9 Casarola, Buono 6 Contini 17 All.Luisi Arbitri :Cappello-Tartamella

