

Questa mattina, presso il Cimitero Monumentale di Milazzo, si è svolta una solenne cerimonia commemorativa in onore dell’Ammiraglio Luigi Rizzo di Grado e di Premuda, nativo di Milazzo ed eroe nazionale della Marina Militare ltaliana.

Alla cerimonia hanno preso parte l’ammiraglio Davide Da Pozzo, Comandante della Quarta Divisione Navale, I sindaco di Milazzo Pippo Midili con una rappresentanza dell’amministrazione comunale, il Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo Capitano di Fregata Alessandro Sarro, Francesco Rizzo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, insieme alle autorità civili

militari della città e della provincia.

Presenti i familiari dell’eroe milazzese, numerose associazioni combattentistiche e d’arma nonché docenti e alunni dell’Istituto Tecnico Nautico “Leonardo da Vinci”, guidato dalla dirigente Stefania Scolaro, che hanno voluto testimoniare la vicinanza del mondo della scuola ai valori e alla tradizione della Marina Militare.

La cerimonia è stata ufficiata da padre Carmelo Russo, che ha guidato un momento di preghiera e di benedizione alla memoria dell’Ammiraglio Rizzo e di tutti i caduti.

Numerosi anche i cittadini che hanno voluto unirsi al momento di raccoglimento per rendere omaggio all’eroe milazzese.

La commemorazione si è aperta con la resa degli onori militari alla tomba dell’Ammiraglio Rizzo, cui è seguita la deposizione di corone d’alloro al Sacrario dei Caduti di tutte le guerre, situato anch’esso all’interno del Cimitero Monumentale.

La cerimonia si è poi conclusa con un momento di raccoglimento e di onore presso la tomba del Sergente Giuseppe Tusa, giovane milazzese che perse la vita nel tragico crollo della Torre Piloti del porto di Genova nel 2013.

Nel pomeriggio, inoltre, sono stati resi gli onori anche alla tomba del Secondo Capo Aurelio Visalli presso il cimitero di Venetico. Alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo, Capitano di Fregata Alessandro Sarro, e di una rappresentanza dei militari della Capitaneria, è stato deposto un cuscino di fiori per rendere omaggio al sottufficiale Medaglia d’Oro al Valor di Marina, tragicamente scomparso cinque anni fa, nel 2020, durante un’operazione di soccorso in mare.

La cerimonia, che si svolge ogni anno ed e organizzata dalla Marina Militare nel quadro delle celebrazioni del 2 novembre, Giornata della Commemorazione dei Defunti, rinnova il legame profondo tra la comunità milazzese, la Marina Militare e la memoria di coloro che hanno servito la Patria con onore e coraggio.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin