Si infittisce il caso delle auto bruciate tra Olivarella e San Filippo del Mela. Stanotte altre due vetture sono andate in fiamme. Una sulla Nazionale, a Olivarella altezza di un noto ristorante. L’altra poco prima in via Due Torri. Una Ford Focus e una Fiat Punto.

Si tratta dell’ennesimo episodio accaduto nelle ultime settimane. Sul posto stanotte sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno prontamente spento le fiamme, anche se le macchine sono state distrutte, e i Carabinieri della Compagnia di Milazzo e San Pier Niceto.

Con molta probabilità si indaga sulla pista dolosa. Pare ci sia un testimone che in uno dei due casi ha visto un ragazzo scappare dopo che si sono alzate le fiamme.

Una situazione preoccupante visto che il numero delle auto andate in fiamme si alza sempre di più e i casi si registrano in maniera continua da oltre venti giorni.

Il precedente risale a martedì, quando un incendio ha distrutto una Smart in via Giacomo Matteotti sempre a San Filippo del Mela dove, domenica sera, i Vigile del Fuoco sono stati chiamati per domare le fiamme di una Ford Fiesta posteggiata proprio nel centro abitato di San Filippo del Mela, nei pressi del Municipio.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin