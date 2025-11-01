Giuramento, è il milazzese Federico La Rosa il volontario che ha rappresentato gli 800 soldati

È il milazzese Federico La Rosa il volontario che ha rappresentato tutti i soldati nel giuramento tenutosi ieri 31 ottobre nella splendida Piazza del Popolo di Ascoli Piceno. Oltre 800 volontari hanno giurato fedeltà alla Repubblica e all’Esercito davanti al ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Federico, venti anni, ha un passato In Rai dove lavorava come figurante in trasmissioni come

“I fatti Vostri”, “Eredità”, “Domenica In”. Portiere di calcio per tre anni in Promozione Laziale ha svolto tutta la preparazione calcistica estiva 2024 nelle file del Milazzo che ha poi vinto il campionato per poi essere promosso in serie D. Ha terminato gli studi ad Ariccia (diploma Scienze umane) al Joyce.

Federico La Rosa con il ministro Guido Crosetto

Presente, tra gli altri, il generale di Corpo d’Armata, Francesco Paolo Figliuolo, il vice comandante delle Forze Operative Terrestri e il Maggiore dell’Esercito, il generale Antonino Iasiello. Ma non solo, erano presenti anche tutti i sindaci e il presidente della Regione, Marco Fioravanti.

Il Capo di Stato Maggiore ha ribadito l’importanza della formazione e dell’addestramento. «Questi volontari non si improvvisano ma si costruiscono con una formazione mirata e professionale, con l’accento su competenze tecniche e capacità di leadership. Ha ricordato come la tecnologia sia fondamentale, con l’uso di sistemi satellitari, potrà garantire il rispetto della sovranità nazionale, ma saranno sempre i coraggi e l’impegno del personale a fare la differenza».

​Crosetto, infine, ha elogiato il lavoro del Reggimento, annunciando l’importanza di continuare a sostenere le strutture addestrative e operative dell’Esercito.



