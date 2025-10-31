Una serata dedicata agli anni ’90. È in programma all’Eolian Milazzo Hotel, per sabato 8 novembre, con inizio alle 20.30, una cena spettacolo coon la musica degli “883” .

Un vero e proprio viaggio nel tempo con gli “Scotch and Soda” che suoneranno dal vivo le hits “Come mai”, “Hanno ucciso l’uomo ragno” e tutti i brani che hanno segnato un’epoca.

L’esibizione si svolgerà nell’ambito di una cena in cui sarà possibile gustare un menù speciale studiato dallo chef Massimo Milano per rendere la serata indimenticabile.

Info 090 922 1992

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin