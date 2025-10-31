Altro finanziamento per il recupero dell’ex convento dei Cappuccini che, da oltre dieci anni, versa in stato di abbandono. Dopo il milione di euro ottenuto per realizzare la “Casa della Posta”, un centro di accoglienza per soggetti in difficoltà, con i fondi messi a disposizione dal Pnrr nella giornata di ieri è arrivata la comunicazione che l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con D.D.G. n. 3244 del 28/10/2025 ha finanziato con ulteriori 715 mila euro il progetto esecutivo per l’adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell’ex convento Cappuccini, compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a servizi sociali e socio-assistenziali destinati ad anziani e persone con limitata autonomia.

Una progettualità, quella redatta dall’ufficio tecnico comunale, che prevede non solo l’intervento strutturale ma anche la fornitura degli arredi. L’obiettivo è far sì che quello che viene denominato “Cappuccini Youth Sport Hub” possa diventare un ambiente inclusivo e stimolante per minori. I ragazzi saranno accolti al loro primo accesso in un incontro con la famiglia, per comprendere le esigenze individuali e definire un percorso educativo personalizzato.

«La realizzazione del centro “Cappuccini Youth Sport Hub” restituirà alla città e ai giovani di Milazzo un luogo sicuro, gradevole, stimolante ed inclusivo, che dia spazio allo sviluppo personale e sociale dei ragazzi – ha detto il sindaco Pippo Midili -. Il coinvolgimento in iniziative sane, positive e propositive, sarà strutturato nel solco dell’ambizioso obiettivo di allontanamento dal rischio di devianza. Siamo contenti per essere riusciti ad ottenere quest’ulteriore finanziamento che si somma a quanto ottenuto in questi 5 anni e che ci consente di proseguire il percorso di recupero di un immobile abbandonato. Vista la consistenza dello stesso abbiamo previsto tre step di rigenerazione. I primi due sono andati a buon fine e riguarderanno il primo piano dell’edificio, ma siamo al lavoro – annuncia il sindaco – per la terza progettualità che punta al recupero del pianto terra. E anche qui cercheremo di intercettare i fondi previsti nei nuovi avvisi regionali e nazionali».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin