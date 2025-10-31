Un incendio all’istituto Guttuso di Milazzo. Le fiamme sono divampate all’interno della tensostruttura della sezione “alberghiera” che si trova in via Risorgimento (ex Liceo Classico).

L’interno dei Vigili del Fuoco all’alba di oggi insieme a una pattuglia dei Carabinieri. L’ipotesi è quella del corto circuito anche se non sono state ancora stabilite con certezza le cause.

L’incendio ha distrutto la copertura e buona parte dell’interno

IN AGGIORNAMENTO

