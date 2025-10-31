Milazzo, incendio all’albeghiero Guttuso. Le fiamme distruggono la tensostruttura 31 Ottobre 2025 Un incendio all’istituto Guttuso di Milazzo. Le fiamme sono divampate all’interno della tensostruttura della sezione “alberghiera” che si trova in via Risorgimento (ex Liceo Classico). L’interno dei Vigili del Fuoco all’alba di oggi insieme a una pattuglia dei Carabinieri. L’ipotesi è quella del corto circuito anche se non sono state ancora stabilite con certezza le cause. L’incendio ha distrutto la copertura e buona parte dell’interno IN AGGIORNAMENTO Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.044 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT