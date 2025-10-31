Riceviamo e pubblichiamo una lettera che mette in evidenza la sempre più invivibile situazione di via Fulci. Un testo propositivo e non solo polemico. Il nostro lettore, infatti, dopo aver descritto la situazione, che da anni caratterizza la zona, propone una soluzione, a suo avviso, da adottare per risolvere la questione.

LA LETTERA. Da tempo via Luigi Fulci è diventata una delle strade più caotiche di Milazzo. Tra residenti, attività commerciali e genitori che accompagnano i figli a scuola, la mancanza di parcheggi spinge molti a lasciare l’auto lungo le carreggiate.

Il risultato è che una strada nata per il doppio senso si trasforma ogni giorno in un imbuto di auto, clacson e nervi tesi, con continui ingorghi e, purtroppo, anche litigi tra automobilisti — solo nell’ultimo mese ho assistito ad almeno tre episodi piuttosto pesanti.

Non è questione di colpe: la verità è che la situazione è ormai invivibile e serve un intervento serio da parte di chi di competenza, per riorganizzare la viabilità e ridare respiro alla zona.

Da semplice cittadino, mi permetto di condividere un’idea, se fattibile e percorribile: valutare la possibilità di rendere via Luigi Fulci a senso unico, così da destinare una parte della carreggiata ai parcheggi e migliorare la circolazione.

Naturalmente non spetta a me decidere le soluzioni, ce ne potranno essere anche di migliori, ma credo che segnalare un problema debba andare di pari passo con il tentativo di proporre qualcosa.

LETTERA FIRMATA

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin