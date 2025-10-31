Riceviamo e pubblichiamo una lettera che mette in evidenza la sempre più invivibile situazione di via Fulci. Un testo propositivo e non solo polemico. Il nostro lettore, infatti, dopo aver descritto la situazione, che da anni caratterizza la zona, propone una soluzione, a suo avviso, da adottare per risolvere la questione.

LA LETTERA. Da tempo via Luigi Fulci è diventata una delle strade più caotiche di Milazzo. Tra residenti, attività commerciali e genitori che accompagnano i figli a scuola, la mancanza di parcheggi spinge molti a lasciare l’auto lungo le carreggiate.
Il risultato è che una strada nata per il doppio senso si trasforma ogni giorno in un imbuto di auto, clacson e nervi tesi, con continui ingorghi e, purtroppo, anche litigi tra automobilisti — solo nell’ultimo mese ho assistito ad almeno tre episodi piuttosto pesanti.

Non è questione di colpe: la verità è che la situazione è ormai invivibile e serve un intervento serio da parte di chi di competenza, per riorganizzare la viabilità e ridare respiro alla zona.

Da semplice cittadino, mi permetto di condividere un’idea, se fattibile e percorribile: valutare la possibilità di rendere via Luigi Fulci a senso unico, così da destinare una parte della carreggiata ai parcheggi e migliorare la circolazione.
Naturalmente non spetta a me decidere le soluzioni, ce ne potranno essere anche di migliori, ma credo che segnalare un problema debba andare di pari passo con il tentativo di proporre qualcosa.

LETTERA FIRMATA

