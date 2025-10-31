Anche se l’ipotesi che va per la maggiore è quella di un cortocircuito, così ritengono i Vigili del Fuoco, ci sono alcuni elementi notati dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo che potrebbero far pensare alla possibilità che di notte ci sia stata l’intrusione di persone nel plesso scolastico di via Risorgimento. E la condotta di queste persone potrebbe avere in qualche modo innescato le fiamme.

Insomma sull’incendio che stamattina all’alba ha distrutto una tensostruttura dell’istituto Guttuso di Milazzo non si esclude l’ipotesi dolosa. Si indaga, soprattutto, per cercare di capire se qualcuno potrebbe avercela con l’istituto.

All’interno della tensostruttura dell’istituto milazzese guidato dalla dirigente Delfina Guidaldi, c’erano attrezzature. Alcune anche molto costose che sono state distrutte dalle fiamme.

