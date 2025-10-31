Lorenzo Italiano ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Milazzo. La quinta, per la precisione. E lo ha fatto con una conferenza stampa davanti a un pubblico composto da sostenitori, simpatizzanti e potenziali candidati nella sua lista ed in quelle di supporto. Ma anche davanti al collega consigliere di minoranza Alessio Andaloro, Giovanni Di Bella, Franco Cusumano e Maurizio Capone. Ma senza il consigliere Pippo Crisafulli, esponente di Sud Chiama Nord. Assente, è stato detto, perché doveva partecipare a un consiglio provinciale.

Lorenzo Italiano che ha deciso di ricandidarsi, così ha detto, per non deludere la gente che da sempre lo sostiene si pone come alternativa all’attuale amministrazione. «Non ho voluto tradire – ha sottolineato – la gente che mi ha voluto sempre bene. Io mi considero sempre l’amico della porta accanto. E soprattuto non posso lasciare la città in mano a questi “quattro amici al Bar” che governano in questo momento».

IL PORTO DI MILAZZO. Italiano ha fatto un accenno critico alla programmazione strategica che prevede il transito dei tir in entrata ed uscita dal porto. «Il nostro progetto è di riqualificazione, ammodernamento e rigenerazione della città – aggiunge – Nulla a che fare con quello che questa amministrazione sta portando avanti».

COMMISSARIATO DI POLIZIA. Riguardo il trasferimento del Commissariato a San Filippo del Mela ha messo in evidenza la necessità di sicurezza in città. Uno dei primi impegni che affronterà sarà aprire un dialogo con le forze dell’ordine.

GLI ANZIANI. Secondo Italiano sono stati emarginati. Non ci sono più centri sociali per gli anziani.

I RISTORATORI. I costi elevati delle bollette hanno portato alla chiusura di alcune attività.

TONO. «Il mio pensiero va ai residenti che hanno perso la loro tranquillità e la pace. E andrà sempre peggio visto che è stata prevista la realizzazione di nuovi lidi». Italiano non ha dimenticato di parlare anche delle barche dei locali pescatori che dalla ngonia Tono verranno trasferite a Bastione.

«Stiamo parlando di un posto vicino al torrente Mela».

PARCHEGGI A PAGAMENTO. «Quella della sosta a pagamento – ha detto – sarà un’altra nostra battaglia. Questa città sta divetando troppo blu. E noi a Milazzo abbiamo solo il cielo».

Quello che Lorenzo Italiano ha promesso sono incontri allargati con la gente, per poter fare scelte e avere intese comuni finalizzate allo sviluppo del territorio. Il primo è in programma l’8 novembre proprio con gli abitanti del Tono.

«Loro (gli avversari politici) – ha aggiunto – cercano lo scontro e gettano fango sulla mia persona. Ma io sono diverso, amo il contatto con la gente, mi sono costruito politicamente con la gente e tra la gente. Io parlo in maniera semplice e non attacco nessuno. Di me parlano persone che con me non ha mai preso un caffè al bar. Eh sì, sarà una campagna elettorale difficile. Ma io lotterò per mandare a casa questi “quattro amici al Bar”».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin