C’è fermento a Milazzo per il “Meeting JOB sicurezza, formazione”, il grande evento dedicato alla promozione della cultura della sicurezza attraverso buone pratiche, confronto e partecipazione.

A pochi giorni dal via, lo staff organizzativo è a lavoro per definire i dettagli e mettere a punto le ultime alleanze. Molteplici, infatti, le sinergie promosse dall’associazione AICOS ITALIA e dal gruppo Orientamento, diretto dall’ingegnere Antonio Bruno, che hanno promosso l’evento con il patrocinio del Comune di Milazzo, dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, della Protezione Civile regionale, dell’Università di Messina, della Direzione regionale Inail Sicilia e la collaborazione della Questura di Messina – Commissariato di Milazzo, Della Polizia Stradale di Messina, del Centro per l’Impiego di Messina, della Confederazione CIFA, dell’Ente Paritetico EPAR ed il contributo del Fondo Interprofessionale FonARCom e di Raffineria di Milazzo.

Giunto alla quinta edizione, il Meeting Job si terrà dal 4 all’8 novembre 2025 a Milazzo, con ingresso gratuito. Sono previsti dibattiti, conferenze e spettacoli per offrire strumenti e informazioni utili a diffondere la cultura della sicurezza in un clima sereno e partecipativo.

Si tratta dell’unica manifestazione del genere nel sud d’Italia, tra le tre principali di settore a livello nazionale. «Sono temi che riguardano tutti, lavoratori, imprese e cittadini – dichiara l’ing. Antonio Bruno, patron dell’evento – Il filo conduttore delle cinque giornate in programma è rendere la sicurezza un patrimonio condiviso. Per questo si utilizzano diversi linguaggi a seconda del pubblico, ma con un unico messaggio: La sicurezza è vita».

L’edizione 2025 porta con sé importanti novità.

Un evento diffuso sul territorio

Tra le principali novità di quest’anno, vi è sicuramente la scelta di aprirsi al territorio, individuando svariate location dove poter diffondere la cultura della sicurezza, secondo la logica moderna della flessibilità dei luoghi.

Palazzo D’Amico 4 novembre 15:00 – 18:00

CONVEGNO dal tema “Safety e Security negli eventi e pubbliche manifestazioni”.

Il Convegno si propone di approfondire il tema della sicurezza negli eventi e nelle manifestazioni pubbliche, con un’analisi giuridica e tecnica delle responsabilità connesse alla loro organizzazione e gestione.

Saranno affrontati i profili civili, penali e amministrativi che coinvolgono non solo gli organizzatori e i tecnici della sicurezza, ma anche gli amministratori degli enti pubblici e i dirigenti o rappresentanti legali delle società organizzatrici, tenuti a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela dei lavoratori e sicurezza del pubblico.

il Safety Forum è un evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. e dall’Ordine dei consulenti del Lavoro di Messina e gode del patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti di Barcellona P.G.

Tra gli interventi previsti, quello del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. Dottore Giuseppe Verzera, che affronterà gli aspetti della responsabilità penale degli amministratori pubblici e dei gestori di eventi. Presente con ben due relatori di prestigio l’Inail, che affronterà le questioni connesse al decreto Palchi, mentre sarà cura della Direzione Regionale del Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative spiegare come la Regione siciliana promuova politiche di sicurezza sul lavoro e prevenzione. Una panoramica iniziale sarà offerta ai presenti da Valentino Colosi, nella sua duplice veste, oltre che di avvocato, anche di vicesindaco del Comune di San Filippo del Mela. Il convegno sarà moderato dal giornalista dell’Ufficio Comunicazione Inail Sicilia, Roberto Brigandì.

Piazza Marconi – 5-6 novembre 9:00 – 14:00

SAFETY VILLAGE

Sarà realizzato un “Safety Village” dedicato agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del comprensorio (Milazzo, Barcellona P.G. e Pace del Mela), e in generale ai giovani. Improntato sul concetto del learning by doing, si propone di avvicinare i giovani alla cultura della sicurezza attraverso un approccio concreto, dinamico e coinvolgente, nella convinzione che sia necessario guardare al futuro e investire nell’educazione dei più giovani, perché ogni significativo cambiamento culturale deve in primis radicarsi nelle nuove generazioni. La visita al Village è strutturata secondo la logica di un percorso della sicurezza suddiviso in diverse aree dedicate ed appositamente allestite per effettuare simulazioni partecipate in condizioni ideali sotto la supervisione di istruttori qualificati, situazioni reali che si verificano nella quotidianità e nelle varie attività lavorative.

Area Sicurezza, Area Antincendio, Area Emergenza e Soccorso, Area Protezione Civile, Area Sicurezza Stradale, Area Prevenzione e Salute, Area Recruiting, Area Spettacoli e intrattenimento

Il Village rappresenterà per due giorni uno spazio interattivo, da visitare, in cui poter assistere dal vivo a prove di sicurezza realizzate in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Inail, la Protezione Civile Regionale, la Raffineria di Milazzo e l’Università di Messina, che metteranno a disposizione uomini e mezzi per avvicinare il più possibile gli studenti al mondo del lavoro sicuro. La sicurezza sarà declinata in tutti i suoi aspetti. Gli agenti della Polizia stradale affronteranno la tematica della sicurezza stradale, mentre la Croce Rossa focalizzerà la propria attenzione sulle principali nozioni di primo soccorso. Spazio anche alla prevenzione e alla salute con l’unità mobile messa a disposizione da Depagroup.

Nell’occasione gli studenti avranno anche modo di conoscere meglio i meccanismi di accesso al mondo del lavoro, grazie alla presenza dell’Ufficio territoriale del Lavoro, con i suoi nuovi format coinvolgenti, e degli agenti del Commissariato di Milazzo, che oltre che parlare di sicurezza, illustreranno i meccanismi di accesso e le opportunità di una carriera in Polizia.

«Rispetto alle precedenti edizioni – ha dichiarato Bruno – abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sui giovani, che si avviano a fare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Non a caso prevediamo di accogliere nel Village, in due giorni, oltre 2000 studenti. Formarli alla cultura della sicurezza diventa, per noi, un imperativo categorico. Sarà un villaggio a misura dei giovani, brioso e ricco di sorprese. I ragazzi potranno osservare il grande fumettista Lelio Bonaccorso realizzare l’istantanea della mattinata, e assistere alle incursioni realizzate dagli attori della compagnia teatrale Rossolevante».

Teatro Trifiletti 7- 8 novembre

I giovani e la cultura della sicurezza – Spettacolo di intrattenimento a tema presentato dalla giornalista “Rossana Franzone,” con la partecipazione della mascotte ufficiale del Meeting “BROCCOLINO”.

Venerdì 7 novembre, dalle 9 alle 13:00 una delegazione degli studenti che hanno visitato il Village avrà l’opportunità di partecipare allo spettacolo “I giovani e la cultura della sicurezza”, in programma presso il Teatro Trifiletti di Milazzo. Nel corso della mattinata assisteranno allo spettacolo teatrale “Un giorno dopo l’altro”, a cura della compagnia Rossolevante e ad altri importanti momenti di formazione, organizzati con i principali partner dell’evento, di cui saranno essi stessi protagonisti con la presentazione di alcuni lavori a tema realizzati in occasione del Meeting Job. Nel corso della mattinata saranno consegnato i premi “Ambassador della sicurezza”.

Sicurezza è vita – Serata di intrattenimento a tema presentata dalla conduttrice televisiva e cantante “LUISA CORNA” con la partecipazione della giornalista “NADIA MAIO”.

Sabato 8 novembre alle ore 19:30 avrà luogo lo spettacolo conclusivo del Meeting Job,una proposta innovativa che si propone di veicolare contenuti strategici e importanti attraverso l’alternanza di momenti di intrattenimento e talk show a tema. Una location prestigiosa per un evento aperto a tutti e totalmente gratuito.

Un evento per tutte le generazioni

Il Meeting Job, con il suo vasto programma, offre spunti per una riflessione che coinvolga le diverse fasce generazionali.

“Abbiamo costruito un programma ricco e articolato, con iniziative rivolte a tutte le fasce generazionali – il commento dell’ing. Bruno – ma con un’attenzione particolare verso i giovani. Sono loro, infatti, la nostra speranza per un futuro più sicuro. La cultura della sicurezza non si radica da sola, va seminata e coltivata giorno dopo giorno”.

GLI APPUNTAMENTI DEL MEETING JOB

Palazzo D’Amico – Safety Forum

martedì 4 novembre 2025 ore 15:00

CONVEGNO dal tema “Safety e Security negli eventi e pubbliche manifestazioni”.

Piazza Marconi – Safety Village

mercoledì 5 e giovedì 6 novembre 2025 dalle ore 10:00 alle ore 14:00

Teatro Trifiletti – Spettacolo a Tema “I Giovani e la cultura della sicurezza”

venerdì 7 novembre 2025 ore 10:00 – 12:30

Teatro Trifiletti – Spettacolo Serata Evento

sabato 8 novembre 2025

