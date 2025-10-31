Diventa realtà l’idea portata avanti dall’amministrazione comunale di rendere più accessibile l’ingresso del Castello che aveva portato l’ente a sottoscrivere un protocollo d’intesa con la Raffineria finalizzato al ripristino del Portale d’ingresso e del percorso lungo la Cinta Spagnola della Cittadella Fortificata con interventi che avrebbero riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La Ram in quella occasione ha messo a disposizione 100 mila euro e adesso gli uffici di palazzo dell’Aquila hanno ultimato la progettazione esecutiva che dovrà ricevere le autorizzazioni di rito e i necessari nulla-osta dagli enti preposti.

A quel punto si procederà all’appalto dei lavori per individuare la ditta specializzata ad eseguire l’intervento volto -come spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Santi Romagnolo – “a migliorare l’accoglienza e l’accessibilità della Cittadella fortificata e a garantire ai visitatori, inclusi quelli con mobilità ridotta, la possibilità di raggiungere e fruire pienamente dell’area del Castello. Anche per questo lavoro nessun costo a carico del bilancio e neanche del Pnrr”.

