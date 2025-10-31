Accoglienza e l’accessibilità della Cittadella fortificata di Milazzo. Ultimata la progettazione 31 Ottobre 2025 Cronaca Diventa realtà l’idea portata avanti dall’amministrazione comunale di rendere più accessibile l’ingresso del Castello che aveva portato l’ente a sottoscrivere un protocollo d’intesa con la Raffineria finalizzato al ripristino del Portale d’ingresso e del percorso lungo la Cinta Spagnola della Cittadella Fortificata con interventi che avrebbero riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche. La Ram in quella occasione ha messo a disposizione 100 mila euro e adesso gli uffici di palazzo dell’Aquila hanno ultimato la progettazione esecutiva che dovrà ricevere le autorizzazioni di rito e i necessari nulla-osta dagli enti preposti. A quel punto si procederà all’appalto dei lavori per individuare la ditta specializzata ad eseguire l’intervento volto -come spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Santi Romagnolo – “a migliorare l’accoglienza e l’accessibilità della Cittadella fortificata e a garantire ai visitatori, inclusi quelli con mobilità ridotta, la possibilità di raggiungere e fruire pienamente dell’area del Castello. Anche per questo lavoro nessun costo a carico del bilancio e neanche del Pnrr”. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 623 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT