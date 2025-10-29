Il Rotary Club di Milazzo, presieduto da Maria Torre, ha celebrato la Giornata Mondiale della Polio nella splendida cornice del Teatro Trifiletti dove è stata organizzata una giornata di spettacolo, per la raccolti fondi da destinare alla ricerca per l’eredicazione della Polio nel mondo. Nella mattinata è andato in scena uno spettacolo rivolto agli alunni delle Scuole Superiori di Milazzo (Itet Da Vinci – Tecnico “Majorana” – Liceo “Impallomeni – IPSAA di Barcellona P.G – Liceo Artistico “Guttuso”) ed uno la sera destinato al pubblico.

Ha condotto la manifestazione il giornalista/presentatore Giovanni Remigare.

Ad esibirsi i ragazzi della “ITET BAND” (alunni dell’Istituto L.Da Vinci di Milazzo) ed in sequenza l’artista cabarettista Massimo Spata. I ragazzi della ITET BAND hanno partecipato con un programma musicale di straordinaria rilevanza, mentre Massimo Spata ha fatto ridere e divertire il pubblico portando allegria e leggerezza, una performance di cabaret brillante e raffinata, capace di fondere ironia, talento e una presenza scenica magnetica. Un vero inno all’arte dell’intrattenimento dal vivo.

Presente la Governatrice eletta del Distretto 2110 per l’anno 26/27 Lina Ricciardello che ha accolto l’invito della Presidente Maria Torre organizzatrice della manifestazione. Entrambi gli spettacoli hanno visto una numerosa presenza di studenti e di pubblico che ha apprezzato le esibizioni proposte.

E’ stata inoltre inaugurata in via Crispi (di fronte la sede municipale) la “panchina Rotary per la lotta alla poliomielite” insieme ad i giovani dell’Interact, presidente Cristina Pontoriero, delegata Roberta Formica.

La panchina è stata colorata proprio con i colori simbolici della lotta alla poliomielite (Rosso-Giallo-Viola) corredata da una targa esplicativa. Un gesto di sensibilizzazione per coinvolgere la comunità, un modo per attirare l’attenzione sull’importanza della vaccinazione per chiudere definitivamente i conti con questa malattia e per garantire che nessuna famiglia debba più temerla.



