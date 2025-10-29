Rotary Club di Milazzo, uno spettacolo e una panchina per la lotta alla poliomielite 29 Ottobre 2025 Cronaca Il Rotary Club di Milazzo, presieduto da Maria Torre, ha celebrato la Giornata Mondiale della Polio nella splendida cornice del Teatro Trifiletti dove è stata organizzata una giornata di spettacolo, per la raccolti fondi da destinare alla ricerca per l’eredicazione della Polio nel mondo. Nella mattinata è andato in scena uno spettacolo rivolto agli alunni delle Scuole Superiori di Milazzo (Itet Da Vinci – Tecnico “Majorana” – Liceo “Impallomeni – IPSAA di Barcellona P.G – Liceo Artistico “Guttuso”) ed uno la sera destinato al pubblico. Ha condotto la manifestazione il giornalista/presentatore Giovanni Remigare. Ad esibirsi i ragazzi della “ITET BAND” (alunni dell’Istituto L.Da Vinci di Milazzo) ed in sequenza l’artista cabarettista Massimo Spata. I ragazzi della ITET BAND hanno partecipato con un programma musicale di straordinaria rilevanza, mentre Massimo Spata ha fatto ridere e divertire il pubblico portando allegria e leggerezza, una performance di cabaret brillante e raffinata, capace di fondere ironia, talento e una presenza scenica magnetica. Un vero inno all’arte dell’intrattenimento dal vivo. Presente la Governatrice eletta del Distretto 2110 per l’anno 26/27 Lina Ricciardello che ha accolto l’invito della Presidente Maria Torre organizzatrice della manifestazione. Entrambi gli spettacoli hanno visto una numerosa presenza di studenti e di pubblico che ha apprezzato le esibizioni proposte. E’ stata inoltre inaugurata in via Crispi (di fronte la sede municipale) la “panchina Rotary per la lotta alla poliomielite” insieme ad i giovani dell’Interact, presidente Cristina Pontoriero, delegata Roberta Formica. La panchina è stata colorata proprio con i colori simbolici della lotta alla poliomielite (Rosso-Giallo-Viola) corredata da una targa esplicativa. Un gesto di sensibilizzazione per coinvolgere la comunità, un modo per attirare l’attenzione sull’importanza della vaccinazione per chiudere definitivamente i conti con questa malattia e per garantire che nessuna famiglia debba più temerla. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 595 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT