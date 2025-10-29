Dal 30 ottobre al 2 novembre si svolgerà a Milazzo in piazza Caio Duilio la prima edizione del Festival della Birra, quattro serate dedicate ai produttori siciliani di birra e ai food on the road che daranno mostra della loro esperienza nella distillazione e nella ristorazione.

Saranno dieci le “casette” dedicate al food dove poter trovare ogni tipo di cibo da abbinare ad una delle birre dei cinque birrifici presenti, selezionatissimi e rigorosamente siciliani.

Eccellenze del gusto volute dall’associazione Eventica che organizza l’evento col patrocinio del Comune.

“Vogliamo che questa manifestazione sia un concentrato di gusto e che esalti i produttori siciliani di birra e i ristoratori che con coraggio hanno deciso di investire nella nostra terra, creando prodotti unici, spingendosi anche nell’ innovare ricette appartenenti alla nostra tradizione”.

Una visione che si sposa con quella dell’esperto al settore food del Comune di Milazzo, Peppe Abbriano:

«L’idea di un Festival dedicato alla birra – dice il presidente Erika Ristuccia – e ai suoi produttori siciliani insieme ai cibi che meglio si sposano mi ha subito incuriosito e rispecchia anche una promozione del territorio che insieme all’amministrazione abbiamo sempre posto come prerogativa. Un Festival dei sapori in un connubio perfetto tra birra e cibo tutti da provare».

Non mancherà l’intrattenimento, già da giovedì 30 con musica in filo diffusione, venerdì 31 dj set di Greg dj. Sabato 1 novembre tornano a Milazzo i Mokanta, un gruppo musicale famoso per sapere animare le piazze con il loro repertorio d’autore.

Il 2 novembre spazio ancora alla musica e alla scuola di ballo Into the Dance di Giuseppe Di Brisco. E c’è una sorpresa imperdibile per i bambini che insieme alle famiglie verranno a visitare gli stand nella serata del 31: alla cassa insieme ai token riceveranno dei gadget in tema con la notte più spaventosa e golosa dell’anno. Domenica poi spazio alla guest star del Festival: Enzo Piedimonte master chef indiscusso della pizza terrà uno showcooking in cui svelerà qualche segreto per realizzare la pizza fritta che lo ha portato ad essere presente sulle migliori riviste di food, prima fra tutte la Guida di Gambero Rosso.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin