Si è svolto a palazzo D’Amico a Milazzo, il convegno dal titolo “Gestione contributiva e fiscale nel settore agricolo”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto in collaborazione con l’ODCEC di Patti.

L’introduzione è stata curata dal presidente dell’ODCEC di Barcellona Salvatore Stifanelli, che ha sottolineato l’opportunità di creare una rete di legalità, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti – Ordini, Associazioni di categoria e Istituzioni – a tutela del comparto agricolo, che rappresenta una realtà in continua espansione e crescita nella provincia di Messina.

A seguire, sono intervenuti per i saluti istituzionali: il consigliere Nazionale Aldo Campo con delega “Economia e fiscalità del lavoro” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; per l’Ordine degli Agronomi, il consigliere Nino Monnia e il past president, Salvatore Messina; il segretario generale dell’ANCAL (Associazione Nazionale Commercialisti Area Lavoro) Nicola Bellomo; Giancarlo Sponchia, presidente dell’ANIV (Associazione Nazionale Ispettori di Vigilanza); per la C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto Stefano Cannistrà ed Enzo Livoti; in ultimo il Presidente dell’UGDCEC (Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Saporita.

E’ stato dato risalto al protocollo d’intesa recentemente sottoscritto tra ANCAL e ANIV, teso alla realizzazione di un osservatorio permanente tra Commercialisti, iscritti ANCAL, e Ispettori, iscritti ANIV, al fine di elaborare linee interpretative condivise su norme di dubbia applicazione.

Particolarmente di pregio sono stati i successivi interventi del direttore provinciale INPS, Gaetano Minutoli; di Adriano Scimone, responsabile direzione Agenzia complessa di Milazzo e del Ettore Staiti, componente centro studi ANIV, di Salvatore Virone, dell’ODCEC di Palermo, di Francesca Dugo e di Giovanni Parisi, entrambi funzionari INPS, e dal direttore della C.I.A. Sicilia Orientale Nicolò Amoroso, che si è soffermato sulle misure previste dalla PAC 2023-2027.

E’ stata questa l’occasione di presentare pubblicamente l’agenzia complessa INPS di Milazzo, di recente istituzione, e di tutti i servizi offerti alla collettività.

Redatto un documento di sintesi degli adempimenti fiscali e contributivi che regolano il variegato settore agricolo. Lo stesso documento sarà edito, a breve scadenza, dalla Fondazione Nazionale Commercialisti.

Le conclusioni sono state affidate al Maurizio Gandolfo Ballistreri, docente dell’Università degli studi di Messina, che, con una lectio magistralis, ha tracciato le linee guida dei rapporti di lavoro in agricoltura.

