Al momento in cui scrivo il testo della manovra 2026 è stato bollinato ed è pronto a passare all’esame delle camere, ed è quindi possibile fare una veloce carrellata dei punti salienti che caratterizzano gli elementi di una manovra piuttosto “magra” che pesa in tutto 18 miliardi.

IRPEF. Riduzione dal 35 al 33% dell’aliquota per i redditi fra 28mila e 50mila euro. Questa misura, nelle intenzioni del Governo, mira a ridurre il carico fiscale sul ceto medio, rispondendo a una delle richieste più sentite da lavoratori dipendenti e professionisti.

SALARI. Tassazione al 5% degli aumenti contrattuali per redditi fino a 28mila euro, una sorta di flat tax per gli aumenti di salario. E ancora, nel pacchetto della Manovra è entrato anche l’innalzamento da 3mila euro a 5mila euro della somma dei premi di risultato sottoposti a tassazione ridotta: si passa dal 5% all’1%. Lo stesso vale per la partecipazione agli utili aziendali. In questi due casi, sulla base di elaborazioni dei premi agevolati dichiarati nell’anno d’imposta 2023, si stima che saranno toccate 250mila persone.

PIU’ TASSE SUGLI AFFITTI BREVI. Cambia la misura sugli affitti brevi: la cedolare secca non salirà al 26% – restando al al 21% – se la casa viene affittata senza intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

ROTTAMAZIONE. Quinta sanatoria delle cartelle con pagamenti fino a nove anni. Consentirà la sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 per i mancati versamenti delle imposte o dei contributi previdenziali, con esclusione delle cartelle emesse a seguito di accertamento. Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi del 4% annuo.

BONUS CASA. Proroga degli sconti sui lavori per la prima (50%) e la seconda casa (36%). Resta il bonus mobili, stop al bonus barriere al 75%.

IMPRESE. Torna il superammortamento per gli investimenti e prorogato anche il credito d’imposta sugli investimenti nelle Zes.

BANCHE. Prelievo del 27,5% per liberare le riserve e aumento dell’Irap 6.65% per gli Istituti di credito e le assicurazioni. Questa norma diventa una pillola “amara” per le holding di famiglia che sconteranno la Super Irap alla stregua delle banche, difatti, la norma indirizzata prevalentemente a banche e assicurazioni, colpisce anche le holding industriali (come quelle di partecipazione finanziaria) considerato il richiamo indistinto a tutti i contribuenti elencati nell’articolo 6 del Dlgs 446/1997 (decreto Irap) tra cui, al comma 9, le holding.

Santi Grillo, commercialista

