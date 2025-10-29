Incidente Pace del Mela, domani a Messina i funerali di Mariarosa Cavò 29 Ottobre 2025 Nei Dintorni Si svolgeranno domani a Messina, alle 15.30, nella Chiesa Santissima Annunziata – San Luigi, i funerali di Mariarosa Cavò, la donna morta ieri mattina in un incidente stradale in via Pirandello, nel tragitto che da Pace centro conduce alla Statale 113. Mariarosa Cavò stava andando a lavorare nel suo bar-pasticceria “La casa del dolce” inaugurato due anni fa a Giammoro. Messinese, ormai da anni viveva a Pace del Mela assieme al compagno. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 182 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT