Si svolgeranno domani a Messina, alle 15.30, nella Chiesa Santissima Annunziata – San Luigi, i funerali di Mariarosa Cavò, la donna morta ieri mattina in un incidente stradale in via Pirandello, nel tragitto che da Pace centro conduce alla Statale 113. 

Mariarosa Cavò stava andando a lavorare nel suo bar-pasticceria “La casa del dolce” inaugurato due anni fa a Giammoro.

Messinese, ormai da anni viveva a Pace del Mela assieme al compagno.

Visite: 182