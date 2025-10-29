«Ma quale giallo. Direi piuttosto profondo nero. Chiunque, in passato, ha richiesto al Comune di Milazzo di poter scattare foto dall’alto di qualsiasi avvenimento cittadino, parliamo dal balcone di palazzo delle Aquile che sporge su piazza Caio Duilio, è stato ospitato. Vi ricordo il caso della processione di San Francesco e ancora di più per i festeggiamenti della SS Milazzo quando è salita in Serie D. Occasione in cui tutti i giornalisti cittadini sono stati nostri ospiti. In occasione del comizio di Cateno De Luca la richiesta è stata avanzata solo da due giornali di Messina e noi li abbiamo autorizzati. Nessun costo per il personale comunale perché la porta è stata aperta su mia richiesta. Ai giornalisti sono stati concessi solo cinque minuti, al temine dei quali sono stati accompagnati alla porta»

Il sindaco Pippo Midili risponde subito al consigliere Damiano Maisano del gruppo “Controcorrente”, che ieri ha depositato una interrogazione consiliare urgente a risposta scritta indirizzata direttamente a lui.

La domanda del consigliere comunale è relativa alla foto scattata dall’alto il giorno del comizio di Cateno De Luca, presumibilmente dal palazzo Comunale. «Se fosse vero, chi si è introdotto nel Palazzo Comunale e con quale autorizzazione?», chiede il consigliere di minoranza.

Fin dal giorno dopo l’incontro pubblico del leader di Sud Chiama Nord, la foto scattata da una prospettiva privilegiata, ha fatto il giro dei social mettendo in evidenza la scarsa presenza di pubblico al comizio. Particolare che ha suscitato le polemiche. Per questo motivo Damiano Maisano ha deciso di sollevare il dubbio che l’eventuale utilizzo del balcone istituzionale avesse l’intento preciso di “screditare o monitorare” un gruppo politico.

Nell’interrogazione al primo cittadino viene chiesto di chiarire una serie di punti cruciali: se risulta che persone estranee si siano introdotte all’interno del Palazzo Municipale domenica sera? Se ci sono stati furti, tentati furti o danni negli uffici comunali a seguito di questa intrusione/accesso? Se l’eventuale accesso è stato autorizzato, chi ha concesso, eventualmente, il permesso, in base a quali atti amministrativi, e se a queste persone sono state affidate le chiavi d’ingresso del Palazzo.

Chiedendo, inoltre, se le immagini delle telecamere di sicurezza sono state già visionate.

Domande a cui il sindaco Midili ha risposto spiegando cosa è realmente successo.

«Mi spiace – conclude il sindaco – per il consigliere Maisano. La prossima volta lo informerò prima. Anche se non è atto dovuto».

Insomma la campagna elettorale a Milazzo si accende anche se al giorno del voto mancano ancora sette mesi. La data non è stata ancora ufficializzata ma si ipotizza l’ultima domenica di maggio.

