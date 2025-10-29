E’ in programma venerdì 31 ottobre, alle 18, a palazzo D’amico “Streghe, leggende e capelli rossi” evento organizzato dalla Fidapa sezione di Milazzo. Iniziativa che mette insieme arte, scienza e realtà e che nasce dal desiderio di restituire senso e dignità a queste immagini leggendarie e di trasformare i simboli di esclusione in parole di forza e di rinascita.

All’incontro prenderanno parte dopo i saluti della presidente Fidapa Maria Rosaria Cusumano, Ina Di Figlia presidente Fidapa Distretto Sicilia e il sindaco di Milazzo Pippo Midili.

Previsto anche l’intervento di Vittoria Lombardo, autrice del progetto “Victoria’s Cells“.

«Vorrei – sottolinea Maria Rosaria Cusumano – invitare la cittadinanza perchè si tratta di un viaggio nel tempo e nell’immaginario, tra storia e arte, ma anche un’occasione per riflettere sul presente, su quanto ancora oggi il femminile debba difendere la propria libertà di espressione, di parola e di corpo. Il 31 ottobre diventa un ponte simbolico tra due momenti fondamentali del nostro calendario civile: ottobre, mese della prevenzione rosa, che ci ricorda l’importanza di prendersi cura di sé, del proprio corpo e della propria salute. E novembre, mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, che ci chiama a proteggere la dignità, la libertà e la vita».

