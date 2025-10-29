Quante volte ci siamo ritrovati a ripensare ai banchi di scuola, alle risate nei corridoi, alle amicizie nate tra un’ora di lezione e l’altra? I ricordi della scuola media sono impressi nella memoria di generazioni di cittadini e ora c’è l’opportunità di condividerli con tutti.

L’Istituto Comprensivo Secondo sta realizzando il “Muro dei Ricordi”, uno spazio speciale dove gli ex studenti potranno lasciare traccia dei momenti che hanno segnato i loro anni scolastici. Un gesto semplice ma significativo per celebrare la storia del plesso Rizzo e le persone che l’hanno vissuta.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che hanno frequentato la scuola, senza limiti di età o di generazione. Che siate stati studenti negli anni Sessanta, Settanta o del Duemila, ogni ricordo ha il suo valore.

Un professore particolarmente amato, una gita scolastica indimenticabile, uno scherzo tra compagni, un momento di crescita: ogni aneddoto contribuirà a creare un mosaico di storie che verranno “appese” al muro e racconteranno l’anima della scuola.

Troverete il muro all’entrata, basta solo salire i gradini della scuola Luigi Rizzo, essere accolti dai collaboratori scolastici e lasciare il vostro ricordo scritto su post-it da appendere.

«Vogliamo che questo muro diventi un punto d’incontro tra passato e presente – spiega la dirigente scolastica Alma Legrottaglie – un luogo dove gli studenti di oggi possano scoprire che le loro emozioni, sono le stesse vissute dai loro genitori o dai loro nonni».

Il Muro dei Ricordi sarà un Pre-cerimonia. Eh sì, la scuola Rizzo festeggerà il suo 60esimo anniversario nel mese di dicembre con una grande cerimonia che non sarà solo un tributo al passato, ma anche un regalo per il futuro. Un modo per sentirsi parte di una storia più grande, di una comunità che si tramanda valori ed esperienze.

