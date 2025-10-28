Mariarosa Cavò proprietaria del bar “La casa del dolce” di Giammoro, 50 anni ha perso la vita in un incidente in via Pirandello, nel tragitto che da Pace centro conduce alla Statale 113. Si tratta di un incidente autonomo. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo dell’auto, una Citroen C3, in una curva intorno alle 6 di stamattina ha sfondato la ringhiera precipitando nella scarpata sottostante. Un volo di dieci metri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo e i Carabinieri della Stazione. Ancora in corso i rilievi. La donna stava andando a lavorare.

