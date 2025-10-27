Nessun attacco. Solo un benvenuto a Milazzo per Cateno De Luca. E i complimenti per il cartonato: «casomai quando finisce la campagna elettorale, se tu non riesci a smaltirlo da qualche parte, io sarei ben lieto di averlo in omaggio. E’ stato un gesto carino». La risposta del sindaco Pippo Midili alle accuse lanciate ieri sera in piazza dal leader di Sud Chiama Nord durante un comizio, è arrivata oggi alle tredici.

Ieri Cateno De Luca ha aperto la campagna elettorale con il primo comizio in piazza. Davanti a un pubblico di spettatori molti dei quali provenienti dalla zona jonica, da Messina e da Santa Lucia del Mela, si è presentato con una sua sagoma di cartone di Pippo Vinci, ovvero Pippo Midili. «Noi – ha detto Cateno – abbiamo il compito di innescare una riflessione: ma perché “Pippo…vinci!”? Le competizioni elettorali sono belle perché si parte da zero. Che Pippo vince è una supercazzola. I voti si raccolgono uno ad uno. Magari a Milazzo c’è la possibilità di creare un’alternativa».

Poco prima era salito sul palco con una lanterna per poter meglio ricercare il prossimo sindaco di Milazzo.

Un comizio andato avanti oltre un’ora anche se la piazza andava svuotandosi sempre di più. Forse perchè di fatto Cateno De Luca di concreto ha detto ben poco rinviando tutto al 16 novembre quando salirà di nuovo sullo stesso palco.

Le ipotesi più accreditate rimangono un’eventuale appoggio a Lorenzo Italiano o un nome non ancora svelato anche se molti ipotizzano una discesa in campo di Carmelo Torre.

L’accusa più pensante lanciata al sindaco Midili dall’attuale sindaco di Taormina è stata quella del dissesto. «Dal 2011 al 2014 assessore al Bilancio era Midili Il dissesto è stato proclamato nel 2016 e pure i cretini sanno che un dissesto non nasce all’improvviso».

Accusa che il sindaco Midili, dopo l’ironia sul cartonato, contrasta fortemente. Era, infatti, il 23 settembre 2012, in piazza Caio Duilio Pippo Midili sul palco insieme a Cateno De Luca, ha spiegato l’importanza di dichiarare la procedura di dissesto finanziario contro coloro che strumentalmente per anni si sono opposti. «Tu – dice Midili rivolgendosi a Cateno – ieri sera ti sei dimenticato tutto questo. Ora vai avanti per la tua strada che è contro questa amministrazione. Io non ti voglio».

Sfuma così anche l’ipotesi di un’eventuale accordo tra Midili e De Luca. Sud chiama Nord, infatti, a livello regionale, nonostante sia ufficialmente all’opposizione, dialoga da tempo con il Governo Schifani.

Prima di Cateno De Luca sul palco milazzese sono saliti Matteo Sciotto, Danilo Lo Giudice e Pippo Lombardo nessun milazzese come Carmelo Torre o Pippo Crisafulli sono stati invitati a salire sul palco.

Insomma quello di Cateno è stato un vero e proprio show. Anche un po’ provocatorio. Più volte ha detto di sapere che oggi sarebbe arrivata la piccante risposta di Midili. Che è arrivata puntuale. E con i complimenti per il cartonato.

