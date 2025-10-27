Milazzo, Lorenzo Italiano ufficializza la candidatura a sindaco. Il 30 ottobre l’incontro con i cittadini 27 Ottobre 2025 Cronaca Lorenzo Italiano ufficializza la sua candidatura a sindaco della Città di Milazzo.Giovedì 30 ottobre, alle 18.30, infatti è in programma una conferenza stampa all’Hotel La Chicca.La conferenza è aperta alla stampa e al pubblico con la possibilità di interagire con il candidato. In realtà a maggio scorso aveva annunciato la sua candidatura a sindaco. Con un post sulla sua pagina Facebook. «Noi ci siamo – scrive – e mettiamo a disposizione della gente i simboli che ci accompagneranno per la lunga campagna elettorale affinché si passi dall’Io superbo e narciso al Noi. Per superare ogni tipo di divisioni politiche e sociali, per rendere un servizio solo ed esclusivamente alla Comunità». Come liste a supporto della sua candidatura a primo cittadino mamertino c’erano indicate “Gruppo Consiliare Italiano Sindaco“, “AmiAmo Milazzo“, “Noi Milazzesi”, “Liberi e Forti”. E’ il primo candidato che ufficialmente sfiderà il sindaco Pippo Midili che punta al secondo mandato. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.955 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT