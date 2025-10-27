Lorenzo Italiano ufficializza la sua candidatura a sindaco della Città di Milazzo.Giovedì 30 ottobre, alle 18.30, infatti è in programma una conferenza stampa all’Hotel La Chicca.

La conferenza è aperta alla stampa e al pubblico con la possibilità di interagire con il candidato.

In realtà a maggio scorso aveva annunciato la sua candidatura a sindaco. Con un post sulla sua pagina Facebook.

«Noi ci siamo – scrive – e mettiamo a disposizione della gente i simboli che ci accompagneranno per la lunga campagna elettorale affinché si passi dall’Io superbo e narciso al Noi. Per superare ogni tipo di divisioni politiche e sociali, per rendere un servizio solo ed esclusivamente alla Comunità». Come liste a supporto della sua candidatura a primo cittadino mamertino c’erano indicate “Gruppo Consiliare Italiano Sindaco“, “AmiAmo Milazzo“, “Noi Milazzesi”, “Liberi e Forti”.

E’ il primo candidato che ufficialmente sfiderà il sindaco Pippo Midili che punta al secondo mandato.

