Diciotto anni. Oggi Giuseppe Carauddo, il giovane che lo scorso anno ha perso la vita in un incidente stradale in via del Bochetto, oggi avrebbe compiuto diciotto anni. Peppe444, questo il nome con cui viene ricordato dagli amici, è morto lo scorso giugno ad appena sedici anni. In una calda mattina di inizio estate, mentre andava a lavorare.

Stamattina all’alba la mamma Agata ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook. I suoi auguri e un commovente ricordo del figlio che mette a nudo tutta la sofferenza di una mamma costretta ad affrontare un dolore così grande.

«Caro amore mio,18 anni fa, nasceva un angelo bellissimo, quante emozioni stupende, dal primo momento che i tuoi occhi si sono incrociati con i miei è stato subito amore, e crescendo ho capito quanto speciale eri tu, il nostro era un legame bellissimo, parlavamo di tutto e anche quando le cose non procedevano per il verso giusto tu eri sempre lì a sostenermi.

Oggi raggiungevi un traguardo che aspettavi da tanto tempo, ne parlavamo da quando tu avevi quattordici anni, e mi dicevi:

«Mamma, a 18 anni spacco il mondo, posso fare ciò che voglio».

Invece mi ritrovo a pensare cosa potevi fare e come potevamo organizzare al meglio il tuo compleanno tanto atteso, che tristezza, non poterti avere tra le mie braccia a stringerti forte e ballare il tanto atteso ballo con te e condividere con te la tua vita da uomo.

Sei e sarai sempre la mia vita anche se la vita è stata crudele con te.

Spero sempre di onorare la persona speciale che eri, mi manchi amore mio. Tantissimi auguri»

