Mola New Basket – Svincolati Milazzo 81-88 Parziali 23-20 42-51 68-72. La Svincolati Milazzo espugna il parquet di Mola di Bari entrando così il secondo successo stagionale la formazione milazzese già priva di Giambò perdeva nel riscaldamento anche Lalic per un fastidio muscolare. Mola partiva forte e volava sul 12-1 mentre Coach Priulla era costretto subito al timeout.

Al rientro si accendeva Maiorana che piazzava la sua prima tripla della serata, Mola reagiva e riallungava. La Svincolati però, riattaccata la spina, colpiva ancora con una nuova realizzazione da oltre l’arco di Maiorana e con i canestri di Rimsa, Costabe Malual che valevano il – 3 a fine primo quarto Nella seconda frazione Barnaba e Freimeyer rilanciavano Mola, ma Bolletta e Rimsa agguantavano la parità 39-39 a metà frazione.

I locali andavano a segno con Samardzic e Trinca ma Malual, Marangon Maiorana e Costa rispondevano prontamente. Milazzo spingeva e chiudeva al riposo lungo sul +9, 42-51. Al rientro i pugliesi con buona intensità riducevano il gap ed al giungere della terza sirena chiudevano sul – 4, 68-72.

Si decideva tutto negli ultimi dieci minuti, Trinca per il – 2, Malual tornato ai suoi livelli e le realizzazioni di Marangon e Maiorana tenevano avanti i mamertini. Mola non mollava ma Rimsa rispondeva colpo su colpo. Ad 1.30 dalla sirena il tabellone segnava il +5 ospite. Nei secondi finali i padroni di casa producevano il massimo sforzo, – 3, ma i liberi di Bolletta ponevano la parola fine alle ostilità. Sulla sirena finale il +7 per il nuovo successo della compagine del presidente Giambò.

Mola New Basket: Iacoviello n.e., Ramponi 13, Freimeyer 3, Pautasso, Beltramino 17, D’Agnano 8, Samardzic 16, Trinca 12, Mazzeo n.e., Barnaba 12. Coach Sordi

Svincolati Milazzo: Maiorana 13, Malual 19, Costa 9, Aiello, Lalic n.e., Bolletta 11, Rimsa 18, Alioto 8, Marangon 10, La Bua. All. Priulla

Arbitri: Procacci e Anselmi

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin