Sud chiama Nord, “Una Marcia in più per Milazzo”, oggi Cateno De Luca a Milazzo 26 Ottobre 2025 Cronaca Oggi in piazza Caio Duilio Cateno De Luca, Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana di Sud chiama Nord parlerà ai milazzesi. All’incontro pubblico “Una Marcia in più per Milazzo” interverranno anche Matteo Sciotto, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana di Sud Chiama Nord e Danilo Lo Giudice Coordinatore Regionale ScN. L’appuntamento è alle 19. Cateno De Luca sta anche lui lavorando per la presentazione di una lista e forse esprimerà un candidato a sindaco. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 816 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT