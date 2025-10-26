Importante riconferma per la Mylae Gym Asd Ginnastica Artistica di Milazzo. La squadra mantiene la terza posizione dell’ultima gara Gold Regionale di categoria e sale sul terzo gradino del podio nella classifica regionale.

«Credevamo – scrive la società in un post pubblicato su Facebook – fosse impossibile migliorare la prestazione quasi perfetta fatta nella prima prova ed invece, sorpresa delle sorprese, le nostre piccole atlete, come in un film carico di effetti speciali hanno tirato fuori una performance impeccabile, migliorando il punteggio di oltre 2 punti».

Giada Badolato, Ginevra Lupo, Clairia Napoli, Aurora Rizzo e Elena Trifirò hanno dimostrato di essere non solo delle ottime ginnaste individualiste ma anche e soprattutto una vera Squadra.

Con questo terzo posto la Mylae Gym potrà partecipare alla fase interregionale che si terrà a Pomigliano d’arco il prossimo 8 novembre.

