Da Milazzo a Salerno in bici. Seicento chilometri percorsi passando prevalentemente dalla costa. Il milazzese Pippo Gitto, 56 anni, ha voluto così mettere alla prova le sue abilità in bici e nelle scorse settimane ha portato a termine il suo lunghissimo giro.

«E’ stato massacrante – confessa – ma sono soddisfatto». Il ciclista milazzese fa parte della squadra Doctor Bike 25. Dopo aver partecipato alla 24 ore di Roma ad inizio ottobre ha pensato di avventurarsi in solitaria in una nuova esperienza.

