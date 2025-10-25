Una visita solo rinviata. La nave goletta Palinuro, nave scuola della Marina Militare, non avendolo fatto nel corso del 2025, metterà in progetto la terza sosta nel porto di Milazzo e della sua Area Marina Protetta nell’ambito della prossima Campagna d’istruzione dell’estate 2026. A raccontarlo il comandante Gian Luca Montella in un’intervista esclusiva rilasciata a Oggi Milazzo.

«Il nostro passaggio nella Città del Capo era stato programmato in questo fine ottobre. Cinque giorni di sosta per consentire alla cittadinanza e agli studenti di visitare il nostro storico veliero. Purtroppo non è stato possibile farlo a cause delle condizioni meteo marine che hanno portato a dover riprendere rotta verso nord e a dare appuntamento alla bellissima Sicilia al prossimo anno».

La promotrice della sosta a Milazzo è stata la vulcanica Carmen Di Penta, instancabile Direttore Generale di Marevivo già appartenente al consorzio AMP milazzese che, saputo del rinvio, ha raggiunto l’obiettivo portando, invece, l’Area Marina Protetta sulla nave dove ha donato al comandante un ricordo per suggellare una annosa collaborazione con la Marina Militare.

La Palinuro ha, tra i compiti istituzionali, quello di formare e addestrare gli allievi futuri sottufficiali della Forza Armata e i giovani liceali della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia. Questi si alternano, durante tutta l’estate, per imparare l’arte di andare per mare a vela e, quindi, sentirsi parte integrante di un vero equipaggio della Marina Militare. Attualmente a bordo della nave goletta sono presenti dei giovani soci di Associazione Nazionale Marina d’Italia, Lega Navale Italiana e Sail Training Italia che, grazie alla collaborazione con la Forza Armata, stanno svolgendo delle attività esperienziali.

Il medico Carlo Alberto Ricciardi con Carmen di Penta e il comandante Gian Luca Montella

Sulla Palinuro, per il periodo finale della campagna 2025, Milazzo avrà un importante e prezioso elemento: il medico di bordo. Carlo Alberto Ricciardi, infatti, è un dirigente medico nefrologo dell’ospedale Fogliani di Milazzo. Di origini messinesi ma milazzese di adozione da pochissimo è sul veliero per prendersi cura dell’equipaggio allargato presente in questo viaggio. Con l’arrivo a La Spezia, il dottore ripartirà per riprendere servizio nella città del Capo a cui lui stesso dice di sentirsi emotivamente legato.

