Sulla questione della Piscina Comunale di Milazzo interviene il Movimento Sportivi Milazzesi, presieduto da Gianluca Venuti per esprimere grande preoccupazione. Ieri, infatti, è stata ufficializzata l’esclusione dell’unica ditta che aveva partecipato alla gara per la gestione. La Quasar srls, infatti, «non possiede il requisito di capacità tecnica professionale richiesto dal bando di gara». Essendo la Quasar l’unica partecipante occorrerà procedere ad una nuova gara con tempi che si allungano e che a questo punto diventano indefiniti.

«Apprendiamo con dispiacere – scrive Venuti in un comunicato stampa – che anche l’ultima società partecipante, la Quasar srls, sia stata esclusa, lasciando ancora una volta l’impianto senza gestione ne prospettive. La piscina è tra i diversi vuoti impiantistici sportivi, uno dei più gravosi per lo sport cittadino. Punto di riferimento per atleti, famiglie e scuole, luogo di educazione, benessere e socialità.

Vederla oggi abbandonata al degrado e all’incertezza rappresenta una ferita aperta per l’intera comunità.

Ogni mese di ritardo non è solo tempo perso significa opportunità negate alle tante forme di disabilità che non possono più rimandare, alla luce delle loro condizioni.

Significa opportunità negate ai giovani, per i talenti del nuoto, abbandono della disciplina ed inclusione e socialità negata. Significa anche rischiare un danno irreversibile alla struttura, patrimonio pubblico che Milazzo non può permettersi di perdere».

«Chiediamo con forza – conclude il presidente del Movimento Sportivi Milazzesi che da sempre si batte per dotare la città di impianti sportivi adeguati – che l’amministrazione comunale intervenga con urgenza, individuando un percorso chiaro e definitivo per il recupero e la riapertura della piscina comunale. Siamo consapevoli delle difficoltà burocratiche e delle criticità ereditate, ma riteniamo che lo sport, la salute e la tutela degli spazi pubblici debbano essere una priorità assoluta per la città.

Milazzo non può rinunciare alla sua piscina. Lo sport merita rispetto. I cittadini meritano risposte».

