Qualificare piazza Sacro Cuore con un’area dotata di panchine, spazi verdi ed arredo urbano.

E’ questo l’obiettivo dell’amministrazione che nel piano di rigenerazione urbana intende intervenire anche su questo punto nevralgico della città proprio antistante la chiesa e vicino ad alcuni istituti scolastici. Così, recependo un preciso atto di indirizzo della giunta, il dirigente del settore Lavori Pubblici, Domenico Lombardo con propria determina ha nominato il Rup (responsabile unico del progetto) nella persona del funzionario comunale Annamaria Prestipino che avrà quale supporto amministrativo la collega Erika Maiorana.

Nelle prossime settimane gli elaborati saranno pronti e il sindaco Pippo Midili ha anticipato che li presenterà nel corso di un incontro con i residenti ed i fedeli che terrà nell’oratorio della parrocchia del Sacro Cuore.

«Un intervento – spiega il primo cittadino – che si inserisce nell’ampio piano di riqualificazione del territorio comunale, puntando non solo a una migliore gestione del traffico, ma soprattutto a regalare alla comunità della zona e non solo, uno spazio urbano di qualità, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per l’incontro e il tempo libero. Ho letto di ipotesi di progetti che circolano in rete. Assicuro i cittadini che ancora non c’è nulla e che quando avremo lo studio ufficiale lo renderemo noto per poi proseguire l’iter finalizzato a trasformarlo in progetto esecutivo e individuare le risorse per realizzare la piazza».

