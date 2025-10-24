Nulla di fatto per la piscina comunale di Milazzo. L’unica ditta che ha partecipato alla gara per la gestione è stata esclusa dalla Commissione incaricata di vagliare le offerte.

Secondo quanto si legge nel verbale della commissione la Quasar srls «non possiede il requisito di capacità tecnica professionale richiesto dal bando di gara». Dalla lettura della documentazione si evince che era stato anche attuato un “soccorso istruttorio” previsto dalla normativa per chiedere chiarimenti alla ditta partecipante, ma evidentemente i riscontri non sono stati tali da consentire l’accoglimento dell’offerta.

Essendo la Quasar srls l’unica partecipante occorrerà procedere ad una nuova gara con tempi che si allungano e che a questo punto diventano indefiniti. Peraltro le condizioni dell’impianto di via Valverde sono disastrose col tetto ormai totalmente da sostituire dopo i danni del maltempo e anche la struttura presenta gravi carenze che necessitano di una manutenzione straordinaria.

«Amministrare significa saper accogliere, argomentare e condividere i fatti positivi e in ugual maniera quelli che positivi sono meno – scrive Antonio Nicosia l’assessore allo Sport del Comune di Milazzo in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook – L’impianto natatorio della nostra città continua ad essere motivo di attenzioni per la mancata assegnazione rispetto al recente bando, che prevedeva l’affidamento di lungo periodo. Comprendo e vivo la delusione che si contrappone alla grande fiducia riposta in questi mesi nel buon esito della “quaestio” piscina ma al contempo ritengo giusto continuare l’impegno per dare soluzioni. Nessuna vergogna e nessuna polemica, gli uffici e i competitor hanno fatto ciò che era giusto facessero, considerando che il futuro dell’impianto meritava la massima attenzione e pianificazione. Continua l’azione doverosa, del Comune, nel lavoro di rendere l’impianto finalmente idoneo e il primo atto sta nella nuova progettazione del tetto, al fine di poter intercettare le giuste risorse, per sistemare il manufatto danneggiato da eventi meteo importanti».

In attesa di nuove determinazioni il Comune sta cercando comunque quantomeno di rendere l’impianto nuovamente idoneo e nei giorni scorsi, la giunta municipale ha approvato una delibera contenente un progetto di rifacimento del tetto per partecipare ad un bando della Protezione Civile che ha messo a disposizione degli enti locali delle risorse per sistemare manufatti danneggiati da situazioni di calamità provocati da eventi meteo importanti.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin