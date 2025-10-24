Domani sabato 25 ottobre, alle 17.15, nell’Auditorium dell’Istituto “Impallomeni” di Milazzo, è in programma lo spettacolo “E’ tutta la vita che cerco me stesso” rivolto prevalentemente gli studenti.

Lo spettacolo multimediale è stato ideato e realizzato nel 2024 da studenti milanesi che frequentavano l’ultimo anno delle Scuole Superiori, con abilità musicali coltivate autonomamente, che si sono messi insieme provocati dalle canzoni di un Rapper fra i più noti nel panorama musicale italiano, Fabio Rizzo, in arte “Marracash”. Hanno colto in lui un’inquietudine, una domanda di significato dl vivere, una ricerca di verità che li ha spinti, non solo ad approfondire l’interesse musicale, ma a realizzare una comunicazione interessante rivolta a studenti loro coetanei. Nasce così il Recital “E’ tutta la vita che cerco me stesso” che unisce all’esecuzione di alcune canzoni del Rapper, interviste rilasciate dallo stesso e lettura di brani di Autori classici (Leopardi, Pirandello), attenzionati nel percorso di studio, che esprimono pensieri ed esperienze che sono riecheggiati nei brani del repertorio del nostro artista. Così lo spettacolo diventa testimonianza di una tensione a che l’”esistere” non sia soltanto “resistere” (cfr. “Soli”), mentre i segnali sono continuamente lanciati qua e là (cfr. “La parola che nessuno riesce a dire”) da un cuore che non si rassegna ad essere lasciato come “un vecchio apparato in disuso” (op. cit.).

Un Recital che diventa anche testimonianza della mossa del cuore di questi giovani artisti e della loro amicizia che è riuscita a generare una comunicazione capace di raggiungere i nostri Studenti e rendere vive le pagine dei nostri autori più familiari.

Ma non solo. Rappresenta anche un progetto condiviso. Un gesto di accoglienza e di inizio del percorso scolastico per gli alunni del liceo milazzese, coinciderà con la Giornata di inizio d’Anno per gli Studenti, delle classi medie e superiori, di vari Istituti Scolastici del territorio, che frequentano il Laboratorio “Portofranco”, nell’ambito del Progetto “la Piccola Fiammiferaia”, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio e dal Fondo per la Coesione Territoriale e realizzato dal CdS di Milazzo.

“Portofranco” è una esperienza, che si attua per il contrasto alla “povertà educativa”, due pomeriggi a settimana, nelle aule dell’Itet “Leonardo Da Vinci” di Milazzo (Partner Istituzionale del Progetto). Il progetto si avvale dell’apporto di 25 volontari, fra docenti in attività e in pensione, professionisti e studenti universitari, che offrono gratuitamente accoglienza e aiuto a sperimentare che per studiare ci vuole metodo e interesse, svolgendo i compiti, recuperando i debiti formativi e le conoscenze disciplinari, fino a svolgere i corsi per i maturandi e con i più bravi percorsi di eccellenza.

