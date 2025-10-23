L’attività fisica apporta numerosi benefici nella gestione e prevenzione delle patologie croniche non trasmissibili, tra cui la riduzione di sovrappeso e obesità, delle patologie cardiovascolari, il controllo della glicemia e la prevenzione del diabete. La sedentarietà è un problema significativo soprattutto nel Meridione, e in Sicilia, dove, non a caso si registrano alti livelli di Obesità e Diabete. In sintonia con il progetto Cities For Better Health, proposto da Novonordisk e curato da MAP Italia SrL, è stata costruita una rete di percorsi in Italia e in Sicilia, con l’obiettivo di avvicinare alla cultura ed alla pratica dell’attività fisica salutare le persone con eccesso di peso.

A Palazzo D’Amico si è svoltà una tavola rotonda nella quale, dopo i saluti dell’assessore allo Sport Antonio Nicosia, Luciana Di Geronimo, Umberto Alecci, Giuseppe Lauricella, Medico di MG SIMG, esperto in IA applicata alla Medicina Generale, la diabetologa Giusi Russo, Ordinaria di Medicina Interna e Responsabile della UOS di Diabetologia presso l’AOU G. Martino, la cardiologa Vittoria Vaccaro, Dirigente medico specialista in Cardiologia presso l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, lo psicologo Marco Italiano, presidente fiduciario del comitato Sicilia per la Federazione Italiana Psicologi dello sport, hanno illustrato i vantaggi psicofisici dell’attività fisica e della camminata sportiva.

Successivamente Maurizio Damilano, campione olimpico a Mosca 1980 e due volte campione mondiale della 20 km di marcia, , mostrerà agli intervenuti la tecnica del Fitwalking, di cui è l’inventore, presso la Marina Garibaldi nell’area antistante Palazzo D’Amico

Nelle giornate successive, con cadenza settimanale Pippo Versaci, tecnico sportivo ed esperto di Fitwalking, insegnerà ad un gruppo di soggetti diabetici e/o sedentari, la giusta modalità di cammino sportivo in 5 incontri che si svolgeranno nell’area antistante il palazzetto dello sport Franco Milone.

