Installati a Milazzo oggi pomeriggio altri quattro dissuasori di velocità elettronici. I primi due nuovi apparecchi sono stati montati su disposizione del Comune in via Madonne delle Grazia, in entrambi i sensi di marcia direzione Olivarella e direzione Milazzo prima dell’ospedale.

Altri due, invece, uno a Ponente e l’altro sulla strada Panoramica.

Scopo di questi apparecchi con la velocità rilevata è quello di migliorare la sicurezza stradale informando i conducenti della loro velocità in tempo reale e invitandoli a rallentare.

I primi quattro sono stati installati al Ciantro e a Fiumarella nel mese di luglio. La zona del Ciantro, in modo particolare. è un punto della periferia milazzese dove negli ultimi mesi sono accaduti diversi incidenti. L’ultimo qualche giorno fa proprio all’incrocio con la via Tommaso De Gregorio che ha visto coinvolti un’auto e una moto.

«Si tratta – spiega l’assessore Francesco Coppolino – di soluzioni per cercare di controllare la velocità degli automobilisti e ridurre il numero degli incidenti. Altra soluzione in cantiere sono i dossi che verranno posizionati in vari punti della città, quelli ritenuti più pericolosi. Per quanto riguarda i dissuasori saranno almeno altri dieci quelli che verranno montati nei prossimi mesi in città e in periferia».

