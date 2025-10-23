Giuseppina Russo, ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Messina e responsabile dell’unità operativa semplice di Diabetologia del Policlinico Universitario “G. Martino”, è stata eletta Presidente Eletto dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), una delle più importanti società scientifiche italiane con oltre 2.900 iscritti.

Autrice di oltre 130 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, la professoressa Russo vanta una carriera accademica e di ricerca di rilievo internazionale. Ha collaborato con prestigiose istituzioni come la Tufts University di Boston, partecipando a progetti di ricerca sul metabolismo lipidico e il rischio cardiovascolare nel diabete.

In AMD, di cui è socia da molti anni, ha ricoperto numerosi incarichi strategici: Coordinatore Nazionale degli Annali AMD, Direttore della Rete di Ricerca della Fondazione AMD, e membro di diversi gruppi di lavoro, tra cui il Gruppo Donna e il Gruppo Annali Rene. Ha contribuito alla stesura degli Standard Italiani per la Cura del Diabete Mellito, edizioni 2014, 2016 e 2018.

La professoressa Russo succederà alla Presidenza dell’Associazione nel 2027, affiancando nel frattempo il Presidente in carica Salvatore De Cosmo e contribuendo alla definizione delle strategie scientifiche e istituzionali di AMD.

Originaria di Messina, laureata con lode in Medicina e Chirurgia e specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, la professoressa Russo è anche membro dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Policlinico G. Martino, e dell’Editorial Board di diverse riviste internazionali, tra cui Diabetology, Acta Diabetologica e Journal of AMD.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin