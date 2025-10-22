Gli ingredienti c’erano tutti. Buon cibo e ottima birra. L’evento “Minchia che Pizza” organizzato all’interno della pizzeria Damarco è stato un vero successo. Un’accoppiata vincente che in un ambiente unico ha regalato una serata esclusiva a tutti i clienti.

«Un appuntamento, questo organizzato con Birra Minchia, da ripetere prima possibile – confessa Marco Formica, proprietario del ristorante Damarco. Sono rimasto particolarmente soddisfatto. Intanto siamo già all’opera per preparare Pizza e Bollicine. Una cena di pizza gourmet con una selezione di vini prestigiosi. Un accostamento particolare per dare vita ad un’altra cena unica nel suo genere. Di questo primo evento».

Le pizze inserite nel menu sono state dopo lo sfinciotto con stracciatella e Balice di Pesantone

(abbinato alla Birra Minchia Bianca) la pizza pane con philadelphia, capone marinato agli agrumi,

crema al lime e the verde (abbinata alla Birra Minchia Bionda) calzone messinese scomposto con tuma, datterino rosso, scalora, alici di sciacca (abbinata alla Birra Minchia IPA), pizza con crema di porcini, maiorchino, carpaccio di porcino (abbinata alla Birra Minchia Rossa), pizza “a pammiggiana” con salsa di San Marzano DOP, crema di melanzane, crema di parmigiano, crema di uovo, crema di basilico (abbinata alla Birra Minchia Tosta). E poi il dolce: sfinciotto di ricotta e pistacchio.

Durante la serata gli abbinamenti sono stati presentati dal maestro pizzaiolo Peppe D’amico, dallo chef Marco Formica e dal direttore Commerciale Birrificio Sikania Nunzio Visalli.

«Sorprendente è stato l’interesse e il coinvolgimento dei presenti – precisa Nunzio Visalli- tra una battuta e l’altra abbiamo raccolto tantissimi feedback positivi. La nostra è una birra artigianale ormai presente in molteplici locali nazionali. Siamo un’azienda in forte crescita e amiamo essere presenti a questo tipo di eventi per avvicinare il prodotto al pubblico. Per una conoscenza più consapevole della qualità della nostra birra. Durante la serata una delle domande più frequenti è stata il perché del nome. Vi svelo il segreto. “Minchia che bona” è stata la prima affermazione dei degustatori. Questo intercalare siciliano non poteva che essere nome migliore. Pienamente condiviso dall’artista siciliano Fiorello e da altri personaggi noti isolani».

GUARDA IL VIDEO:

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin