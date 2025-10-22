LIPARI. La prevenzione non ha confini, attraversa il mare e, dalla Sicilia, arriva fino a Lipari. L’iniziativa “Humanitas per le Isole Eolie” promossa da Humanitas Istituto Clinico Catanese e COT Istituto Clinico Polispecialistico, ha registrato una partecipazione straordinaria: oltre 100 visite in due giornate, grazie all’impegno e alla disponibilità del team medico e dello staff, che hanno accolto anche chi non era riuscito a prenotarsi pur di garantire ulteriori e importanti possibilità di un controllo.

Negli spazi dell’Ambulatorio Polispecialistico Eoliano COT di Lipari, si sono svolte visite senologiche e urologiche gratuite, dedicate alle donne e agli uomini nati o residenti nelle sette isole dell’arcipelago.

Un’iniziativa che ha portato la prevenzione nel cuore del Tirreno, avvicinando ancora di più Humanitas alle Isole Eolie.

«Un’attività – spiega Marco Ferlazzo, Presidente di COT Istituto Clinico Polispecialistico – come quella di Humanitas che offre i suoi servizi alla popolazione delle Isole Eolie è importantissima. Le attività di screening sono basilari per le politiche sanitarie delle regioni, quindi incentivarle e coltivarle significa fare un grande lavoro per la sanità della nostra Regione».

«È stato fondamentale anche incontrare i medici di famiglia, le istituzioni e chi lavora ogni giorno sul tema. L’obiettivo è offrire ai pazienti nuove specialità, garantendo il massimo della qualità sanitaria e un percorso completo di cura.”“Siamo molto soddisfatti del risultato di questa iniziativa – afferma Corrado Malandrino, Direttore Generale di COT –. È stato importante poter avvicinare le competenze dei nostri centri alla popolazione dell’isola».

Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff di Humanitas e COT e ai medici: le senologhe Debora Fichera e Maria Gloria Marino, la radiologa Francesca Panarello, gli urologi Angelo Navarra e Giorgio Lo Giudice, e il fisioterapista Michele Farchica.Per il *Vice Sindaco di Lipari, Saverio Merlino,* giunto al COT insieme all’Assessore al Territorio Giovanni Iacolino, “un’iniziativa come questa è un momento importante per le isole e per l’arcipelago. C’è bisogno di sanità, e questi due giorni offerti da Humanitas rappresentano un’occasione fondamentale per avvicinare i cittadini alla prevenzione, soprattutto in territori dove i servizi sono più limitati. La salute pubblica è un bene prezioso e va assolutamente tutelato.

«Il successo dell’iniziativa conferma la validità del percorso condiviso tra Humanitas Istituto Clinico Catanese e COT, nato per offrire cure e competenze specialistiche anche in contesti più piccoli. Medici e staff hanno lavorato con grande spirito di squadra per rispondere alle numerose richieste arrivate, con un’adesione ben oltre le aspettative”, queste le parole di Giuseppe Sciacca, Amministratore Delegato di Humanitas Istituto Clinico Catanese e COT. Con “Humanitas per le Isole Eolie”, la rete Humanitas prosegue nel suo impegno a diffondere la cultura della prevenzione in tutta la Sicilia, a partire dai luoghi dove è più necessario esserci.

