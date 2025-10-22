Si è svolto all’Hotel Royal Palace di Messina, il XII Congresso Provinciale dell’Anmic di Messina alla presenza dei vertici nazionali con il Presidente Nazaro Pagano e tutti i Componenti della Giunta.

Al congresso hanno partecipato il Questore della Provincia di Messina Annino Gargano, il Colonnello Dibenedetto, Capo di Stato Maggiore Brigata Aosta, Diego Burzomati Direttore Medico Inps Messina.

In una sala gremita di soci dopo un lungo e caloroso dibattito è stato riconfermato presidente Michele Tomasello, vicepresidente la Rosetta Pagliuca e il Segretario Provinciale l’avvocato Gabriella Maria Forlese.

