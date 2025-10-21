Milazzo, scontro tra una Audi e una moto da Cross in zona Ciantro. Un ragazzo ferito 21 Ottobre 2025 Cronaca Incidente al Ciantro. Scontro tra una Audi che usciva dallo stop di Via Tommaso De Gregorio e una moto da cross che proveniva da via Ciantro. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro l’automobile Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e gestire la viabilità e un’ambulanza del 118 che ha soccorso il ragazzo che guidava la moto, lievemente ferito. A quanto pare il ragazzo che ha visto l’auto uscire dall’incrocio, ha frenato perdendo il controllo del mezzo. Scivolando e poi finito addosso alla macchina. Traffico rallentato. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 9.936 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT