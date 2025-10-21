Nella tarda serata di ieri la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo ha eseguito un’operazione di evacuazione medica (medevac) a favore di un passeggero imbarcato sulla nave da crociera AIDASTELLA, in transito a circa 12 miglia nautiche al largo diMilazzo.

L’intervento si è reso necessario perchè la persona a bordo presentava sintomi riconducibila un ictus cerebrale. Su disposizione del Centro Italiano Radio Medico (CIRM) e sotto ilcoordinamento operativo del Maritime Rescue Sub Centre (MRSC) di Catania, è stata prontamente inviata sul posto la motovedetta CP 544 della Guardia Costiera di Milazzo, per l’attività di soccorso.

Raggiunta la nave, il personale della Guardia Costiera ha proceduto al trasbordo e alsuccessivo trasferimento a Milazzo del passeggero, che una volta giunto in porto è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente sul posto. L’uomo è stato quindi trasferito presso il Policlinico di Messina per le necessarie cure specialistiche.

L’operazione, conclusasi alle dopo la mezzanotte, si è svolta con tempi rapidi ed efficacia, grazie alla sinergica collaborazione tra la Guardia Costiera di Milazzo, il CIRM, il MRSC diCatania

