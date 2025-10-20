Weekend ricco di emozioni e successi per tre atleti milazzesi appartenenti al Campo di Corsa ad Ostacoli (OCR) Sharks Milazzo.

Il primo podio è per Laurraine Fargan, Primo Posto Gara ad Ostacoli (modalità Spartan),seguono Salvo Castellano con un Primo Posto di Categoria e un Quinto Posto nella Classifica Nazionale (modalità OCR), e infine Alessandro Casella con un Terzo Posto di categoria (modalità OCR).

Questi risultati di prestigio consolidano il valore del team Sharks e il suo ruolo sempre più importante nella Corsa ad Ostacoli a livello Nazionale.

Una grossa conferma della crescita qualitativa del Campo OCR/Spartan di Milazzo (sito in Via Rio Rosso,186), punto di riferimento per la preparazione fisica e tecnica della Corsa ad Ostacoli.

Il prossimo grande appuntamento è già alle porte: il 16 novembre a Messina si terrà la Nettuno OCR Race, gara organizzata proprio dal team Sharks.

L’evento sarà valido per la qualificazione alla finale del Campionato Italiano OCRA 2026 e rappresenterà anche la seconda tappa del Campionato Regionale di Corsa ad Ostacoli (OCR) Trinacria Cup, circuito che sta contribuendo con forza allo sviluppo e alla diffusione dell’OCR in tutta la Sicilia.

