Tre atleti milazzesi sul Podio della Spartan Race a Città Sant’Angelo 20 Ottobre 2025 Sport Weekend ricco di emozioni e successi per tre atleti milazzesi appartenenti al Campo di Corsa ad Ostacoli (OCR) Sharks Milazzo. Il primo podio è per Laurraine Fargan, Primo Posto Gara ad Ostacoli (modalità Spartan),seguono Salvo Castellano con un Primo Posto di Categoria e un Quinto Posto nella Classifica Nazionale (modalità OCR), e infine Alessandro Casella con un Terzo Posto di categoria (modalità OCR).Questi risultati di prestigio consolidano il valore del team Sharks e il suo ruolo sempre più importante nella Corsa ad Ostacoli a livello Nazionale. Una grossa conferma della crescita qualitativa del Campo OCR/Spartan di Milazzo (sito in Via Rio Rosso,186), punto di riferimento per la preparazione fisica e tecnica della Corsa ad Ostacoli.Il prossimo grande appuntamento è già alle porte: il 16 novembre a Messina si terrà la Nettuno OCR Race, gara organizzata proprio dal team Sharks. L’evento sarà valido per la qualificazione alla finale del Campionato Italiano OCRA 2026 e rappresenterà anche la seconda tappa del Campionato Regionale di Corsa ad Ostacoli (OCR) Trinacria Cup, circuito che sta contribuendo con forza allo sviluppo e alla diffusione dell’OCR in tutta la Sicilia. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 516 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT