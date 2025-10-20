I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato – in flagranza di reato – un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.



L’arresto è stato eseguito a Milazzo dai militari della locale Sezione Radiomobile, i quali – durante un servizio di controllo del territorio, predisposto in orario notturno – hanno notato l’uomo mentre era verosimilmente intento a preparare una dose di stupefacente.



Nella circostanza, il soggetto – non appena ha avvertito la presenza della pattuglia – si è allontanato rapidamente e ha tentato di nascondersi in un condominio, venendo bloccato dai Carabinieri mentre stava lanciando da una finestra un involucro, con il chiaro intento di disfarsene.



A seguito dell’occorso, l’involucro è stato recuperato ed è risultato contenere oltre 100 grammi di hashish, i militari hanno quindi eseguito una perquisizione personale nei confronti del 43enne e lo hanno trovato in possesso di altri 10 grammi circa della stessa sostanza stupefacente, nonché di un coltello a serramanico intriso di residui di droga e della somma di 260 euro, ritenuta provento dell’attività delittuosa. Una volta condotto in caserma, l’uomo è stato così dichiarato in stato di arresto e poi ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.



I Carabinieri della Compagnia di Milazzo continuano a Operare su tutto il territorio di competenza per dissuadere i malintenzionati dalla commissione di ogni reato, programmando anche specifici servizi antidroga in sinergia con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera.



