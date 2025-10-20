Si è svolto al Prada Rong Zhai, la storica residenza situata nel cuore di Shanghai, il programma di attività educative nell’ambito del progetto Sea Beyond, che per dieci giorni ha coinvolto migliaia di visitatori sul tema della preservazione dell’oceano.

Sea Beyond è il progetto del Gruppo Prada condotto in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa (COI) dell’UNESCO che ha supportato il Cassiopea Project.

I visitatori hanno potuto scoprire il ruolo vitale dell’oceano nella regolazione del clima terrestre

esplorando l’Ocean&Climate Village – la mostra scientifica itinerante, immersiva e interattiva

sviluppata dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa (COI) dell’UNESCO.

I giovani visitatori inoltre sono stati coinvolti in laboratori didattici che hanno unito scienza, arte e conoscenza dell’oceano attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti.

Il MuMa Museo del Mare Milazzo è nato attorno a Siso, il capodoglio che, strappato alla vita, ha trovato nuova voce nello scheletro ricostruito dentro le mura del Castello di Milazzo.

Ma Siso non è rimasto chiuso tra le pietre: il suo respiro si è trasformato in vela, e così è nata Cassiopea, la piccola barca in legno che oggi porta il mare del MuMa fuori dal museo, viaggiando tra porti e scuole come un’Odissea moderna.

Insieme, MuMa e Cassiopea raccontano la stessa storia: quella di un oceano ferito ma vivo, che chiede ascolto, memoria e rispetto, e che attraverso la scienza, l’arte e il viaggio continua a insegnarci che “il mare unisce ciò che la terra divide.”

