Svincolati Milazzo – Barcellona Basket 80-73. Parziali : 20-22 30-36 62-54. Il derby dice ancora Milazzo, la Svincolati si aggiudica la sfida con Barcellona davanti ad una splendida cornice di pubblico.

Salvo Maiorana, Mvp e Top Scorer insieme a Rimsa

Avvio di gara subito in salita per i mamertini che perdono dopo un minuto per infortunio Giambò costretto a lasciare il campo. Cessel in evidenza per gli ospiti porta i suoi sul +4, pronta la risposta dei padroni di casa che con il trio Maiorana-Rimsa-Bolletta opera il sorpasso. Milazzo rimane avanti anche dopo il botta e risposta dalla distanza tra Fraga e Lalic, a 4’45 idalla prima sirena è +2 Svincolati. I giallorossi ospiti reagiscono e tornano avanti, +3, ma l’ottimo Costa realizza cinque punti consecutivi per il nuovo sorpasso. Okereke riporta in parità il match ed a seguire Barcellona rimette la freccia e chiude sul +2 il primo quarto.

Dancetovic piazza in apertura della seconda frazione la tripla del +5 ospite. Rimsa risponde ma è Fraga, per la compagine barcellonese, a lanciare i suoi sul +9. I tifosi ospiti si infiammano, nel frattempo Malual e Bolletta riportano sotto Milazzo, -4 a 4’10 dal riposo lungo. Aguzzoli e compagni provano a riallungare ed al giungere della seconda sirena il tabellone segna il punteggio di 30-36.

Il terzo quarto è tutto di marca Svincolati, i ragazzi di coach Priulla cambiano marcia e Maiorana si erge a protagonista per i suoi. Bolletta e Lalic accorciano, Barcellona riallunga ma il giovane Maiorana piazza due bombe consecutive che valgono il sorpasso. Fraga non ci sta e cosi gli ospiti tornano sul +1, Marangon si fa valere sotto canestro per il nuovo controsorpasso e la difesa di Milazzo si alza di intensità. Ma è la serata di Maiorana che colpisce ancora da oltre l’arco per il +4, 49-45 a 2’50 dalla penultima sirena. Barcellona accusa il colpo, ancora Marangon a segno con due liberi ed il Maiorana show continua con la quarta tripla che lancia i biancoblù sul +9.

Il Pala Milone esplode, diventa una bolgia ed i tifosi milazzesi sospingono ancor di più la squadra. Reazione ospite, Sebastianelli ed Aguzzoli riducono il gap, ma la tripla di Spada e l’ottimo suo impatto con la gara valgono il +7. La formazione di Coach Cigarini va a segno, non molla, ma sulla sirena del terso periodo la bomba di Costa per il +8, 62-54.

Ultima frazione, ospiti realizzano in avvio con Okereke ed Aguzzoli, – 4, ma il trio Lalic, Rimsa, Costa lancia Milazzo sul +12 a metà periodo. Barcellona non si arrende, Sebastianelli e Fraga provano a tenere in vita i suoi ma Rimsa li ricaccia dietro. Nei minuti finali gli ultimi tentativi ospiti si infrangono ed i liberi di Bolletta sentenziano la vittoria della Svincolati Milazzo, +7 finale.

Svincolati Milazzo. Maiorana 16 Malual 2 Costa 12 Spada 3 Giambò, Aiello, Lalic 14 Bolletta 13 Rimsa 16 Marangon 4 La Bua n.e. All. Prulla /Vice All. Costantino /2^Ass.Mammina

Barcellona Basket. Okereke 6 Di Marzio 1 Aguzzoli 15 Malkic 2 Sebastianelli 16 Sindoni n.e. Dancetovic 6 Cessel 14 Fraga 13, Bruni n.e. Grivo,

All. Cigarini

Arbitri: Barbagallo-Loccisano

