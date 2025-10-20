Si ritorna a parlare di atti vandalici a piazza Perdichizzi, conosciuta da tutti i milazzesi come la Sena.

L’ultimo è avvenuto due notti fa quando, senza motivo, è stata distrutta la vetrata di un portone. L’ennesimo episodio che viene dopo al danneggiamento di vetture in sosta, alla trasformazione di angoli in bagni estemporanei e alle minacce a donne ed anziani che passano in mezzo alla piazza. Un luogo che da sempre piace a gruppi di giovani.

La protesta adesso arriva proprio dai residenti chiedono maggiori controlli alle forze dell’ordine

Sull’accaduto è intervenuta la consigliera comunale Fabiana Bambaci che anche a nome del gruppo “Fratelli d’Italia” ha espresso “amarezza” e ha espresso “vicinanza a tutte le persone coinvolte e a coloro che hanno vissuto momenti di disagio”.

Fabiana Bambaci

«Milazzo – afferma la consigliera – è una comunità che merita tranquillità e rispetto. Gli eventi accaduti richiamano l’attenzione sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, al fine di garantire maggiore sicurezza e tutela del territorio. La sicurezza rappresenta un valore fondamentale per la qualità della vita di ogni cittadino. Mi auguro che quanto accaduto possa favorire un confronto costruttivo tra istituzioni e comunità, orientato a interventi efficaci e duraturi. È fondamentale che episodi simili non si verifichino più, affinché Milazzo possa continuare a essere un luogo sereno e accogliente per tutti. Rinnovo pertanto – conclude Bambaci – l’invito alla collaborazione e alla coesione sociale, con l’obiettivo condiviso di rendere Milazzo un luogo sempre più sicuro e rispettoso della dignità di ogni persona».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin