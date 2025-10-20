Incontro molto partecipato quello che si è svolto a Milazzo alla presenza dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, insieme al gruppo consiliare “Cambiamente” che oggi è rappresentato da quattro consiglieri comunali e dall’assessore Francesco Coppolino. Presenti all’incontro anche le candidate, i candidati e i simpatizzanti del progetto politico già a lavoro per le prossime amministrative di Milazzo del 2026.

Il confronto ha trattato vari argomenti tematici per i prossimi cinque anni da amministrare, con un’attenzione ai bandi e ai progetti. Il gruppo ha ricevuto i saluti anche del sindaco Pippo Midili, con i quale si auspica una collaborazione negli eventuali prossimi anni di vita amministrativa.

La città mamertina si prepara ad una campagna elettorale che vedrà sette liste a supporto dell’attuale amministrazione con una coalizione di centrodestra, l’ennesima candidatura di Lorenzo Italiano, che sta lavorando per chiudere le liste a suo supporto, Cateno De Luca con la sua lista Sud chiama Nord che sarà a Milazzo domenica 26 ottobre, e che sta anche lui lavorando per la presentazione di una lista e forse esprimerà un candidato a sindaco, mentre a sinistra Il Pd insieme all’area di sinistra e 5 Stelle stanno cercando di trovare la quadra su un candidato unitario.

Midili dopo aver incassato l’appoggio della Lega e di alcune compagini civiche potrà contare sull’apporto di tutto il centro destra, anche se per chiudere definitivamente tutto sarà costretto ad aspettare l’esito delle trattative nella vicina Barcellona in cui ancora i deputati di riferimento non sono riusciti a trovare una quadra.

Fratelli d’italia e Forza Italia hanno comunque già fatto capire che punteranno sul sindaco uscente, che ha fatto già partire la sua campagna elettorale il giorno del suo comizio al teatro Trifiletti. Uno degli sfidanti dovrebbe essere Lorenzo Italiano che punterà su diversi contributi civici, in attesa di capire se Cateno De Luca scenderà in campo con un candidato sindaco autonomo o preferirà appoggiare chi si è già proposto a sfidare Midili. Sono invece in attesa di trovare una sintesi il centrosinistra con il movimento cinque stelle.

Il segretario cittadino del Pd Abbriano ed il rappresentante del M5S Giovanni Utano stanno facendo le prove per un campo largo del tutto milazzese per evitare le solite divisioni all’interno della coalizione. In questo quadro bisognerà capire dove si collocherà il movimento “controcorrente” del deputato Ismaele La Vardera, il quale puntando su Damiano Maisano non ha fatto capire quali saranno le sue intenzioni, anche se dai movimenti palermitani non sembra intenzionato ad appoggiare le forze del centrodestra ne tantomeno il movimento di Cateno De Luca, col quale i rapporti si sono definitivamente interrotti nel momento in cui il sindaco di Taormina cominciò a “flirtare” col presidente della regione attuale, Renato Schifani.

