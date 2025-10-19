“Flower” installazione immersiva di Giuseppe La Spada sbarca a Torino. E’ stata presentata, infatti, a Torino al FOR – Festival For The Earth ideato dall’artista Maria Rebecca Ballestra, scomparsa prematuramente nel 2020. Il festival FOR è oggi promosso dalla Fondazione Devoto, che ne prosegue e amplia la visione: costruire ponti tra linguaggi e discipline per promuovere un futuro più equo e a basso impatto ambientale. Dopo il Principato di Monaco e Venezia, arriva a Torino il FOR – Festival For The Earth, l’appuntamento internazionale in cui arte, scienza e divulgazione dialogano per affrontare in maniera costruttiva la crisi climatica.

Dal 16 al 18 ottobre 2025 FOR ha trasformato Torino in un grande laboratorio di idee, emozioni e azioni concrete per la transizione ecologica.

Flow+er = qualcosa che scorre, caratterizzato da un movimento continuo, come un fiume. Nessuno rimane insensibile alla bellezza di un fiore: esso rappresenta in ogni vita l’iniziazione alla bellezza con un timore reverenziale immutato dal tempo. La parafrasi di uno sguardo maturo ne evidenzia l’impermanenza e la caducità.

L’impermanenza è l’essenza di tutte le cose: nulla in natura è permanente.

Il significato archetipico e simbolico di ogni singolo fiore viene estruso attraverso concetti paralleli nell’esistenza degli esseri umani.

I messaggi legati alla ricerca della bellezza interiore, ma anche alla caducità e al decadimento, diventano le chiavi di un processo la cui metafora ultima consiste proprio nell’idea-specchio “i fiori siamo noi”.

«La Natura è viva – spiega Giuseppe La Spada – noi la percepiamo statica, anche la nostra. Stiamo progressivamente allontanando lo sguardo dalla nostra bellezza, dalla nostra unicità. Ho voluto creare un processo che restituisse il movimento a un elemento statico per eccellenza, il fiore. Fiori vivi iridescenti, anche se in dissoluzione, stressati come noi dalla tecnologia, anche se privati della forma a cui siamo abituati, la loro essenza rimane sempre quella originale e genera nuove esperienze visive. Ringrazio l’amica e artista Rebecca Ballestra, per aver messo le basi di un pensiero e di un movimento ecologico interdisciplinare che va oltre il tempo, oltre la vita stessa. A lei devo questo momento per me importante».

La presentazione é stata preceduta da un talk con Simone Arcagni Professore di Cultura Digitale presso l’Università Iulm di Milano e la storica dell’arte Claudia Andreatta.

